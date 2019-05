Nadal: "El rival no era nada fácil y el día no era fácil, hacía mucho viento"

Publicado 08/05/2019 19:59:31 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal ha afirmado que este miércoles "no era nada fácil" tener al canadiense Felix Auger-Aliassime como adversario para su debut en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, e indicando que el día en general tampoco lo era porque "hacía mucho viento" para el peloteo.

"Tanto a él como a mí nos ha costado mucho restar. He hecho cosas mejores, he entrado mejor el revés paralelo. En líneas generales, es un día para estar muy, muy satisfecho. Se ha ganado en dos sets, el rival no era nada fácil y el día no era fácil, hacía mucho viento", describió Nadal en rueda de prensa tras ganar por 6-3 y 6-3.

"Hoy era un partido difícil por diferentes circunstancias; para lo que había, ha sido un partido correcto y me da la posibilidad de jugar mañana. Todas las victorias son importantes para mí porque me dan la opción de jugar al siguiente día", señaló.

"Hace semanas, jugar al siguiente día quizá no era una oportunidad para mejorar; no lo sentía así en los entrenamientos, pero ahora estoy entrenando bien y teniendo mejores sensaciones", agregó. "Creo que cada partido me da la posibilidad de dar un paso adelante, que puede ser... no sé si definitivo, pero sí que me puede ayudar mucho", aportó.

Además, Nadal elogió a la nueva generación del circuito de la ATP. "De todos estos jóvenes, el que ha ganado más es Zverev. Adónde puedan llegar, pues no lo sé. El de hoy es uno de los candidatos claros a ser muy buenos, Shapovalov también... Hay un grupo de jugadores del que será mejor el que tenga capacidad de mejora mayor en los siguientes meses. Lo veremos como espectadores y yo espero que como rival", admitió.

Por otra parte, el balear analizó sus torneos recientes. "El mejor partido mío de la temporada en tierra fue, contra Thiem, en la semifinales de Barcelona", reconoció antes de matizar. "Ahí el servicio fue mal e hice un par de dobles faltas que me perjudicaron. De servicio sí que fue un mal día, pero no se puede achacar al servicio ni mis derrotas ni que el nivel mío no haya sido el más alto. Como he hecho otras cosa mal, el servicio parece peor", argumentó.

Por ese motivo, espera corregir errores para su próximo partido en Madrid. "Si desde el fondo estoy mas cómodo, si hago las cosas con seguridad y tranquilidad, después el servicio se convierte automáticamente en mejor", teorizó sobre lo que vendrá frente al estadounidense Frances Tiafoe, con el saque como arma.

"En pista rápida me estaba yendo bien, en Australia y en Acapulco había sacado bien. Pero en tierra es otra historia, tengo que adaptar también ese golpe a la superficie y hay que ir encontrando soluciones y poco a poco las voy encontrando. Hoy el gesto ha sido cómodo, con confianza, y también he dado un paso adelante en eso", dijo Nadal.

"Tiafoe es un rival de máximo nivel, de mucha velocidad, de gran agresividad y un jugador eléctrico, saca bien, se mueve muy rápido con su 'drive' y, aparte, ha ganado a dos jugadores muy buenos en tierra. Vendrá con confianza, está jugando bien, es joven y vendrá con esa energía. Será una buena oportunidad para jugar un partido difícil y seguir mejorando", agregó.

Por último, el de Manacor habló sobre su cambio de mentalidad. "Ha pasado simplemente que es una sensación personal. Después de Indian Wells, tuve un bajón grande por acumular diferentes desgracias consecutivas. Mentalmente tuve un momento de bajón, me costó mucho otra vez ponerme en forma y recuperar esa energía y ahora la siento otra vez", dijo al respecto.

"Con lo cual, esa es la base de todo en esta vida: la ilusión, la energía y las ganas de hacer algo es lo que te hace realmente poder hacerlo. Ahora tengo la posibilidad de hacerlo y creo que hace dos semanas no la tenía, esa es la diferencia. Tengo ilusión y actitud para poder hacerlo", concluyó.