Nadal: "Si yo fuera el capitán no me elegiría para el próximo partido"

MÁLAGA, 19 Nov. (del enviado especial de Europa Press, Manu Polo) -

El tenista español Rafa Nadal ha comentado este martes que si fuera el capitán español de Copa Davis "no" se elegiría para un hipotético "próximo partido", en el dobles, pero que el que toma las decisiones es el capitán, David Ferrer, y que lo hace "pensando lo mejor para el equipo".

"El capitán toma decisiones, yo no decido nada. No me pongáis a mi esa presión porque las decisiones las toma él pensando lo mejor para el equipo. He entrenado bien para poder ganar el partido, pero en la competición no he podido rendir lo bien que me hubiera gustado. Lo lógico es que haya posibilidad de pasar y que haya otra oportunidad, pero yo pondría a otro jugador si fuera el capitán", afirmó en la rueda de prensa posterior a su derrota en el primer punto de los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis.

El balear confesó que los momentos previos al partido fueron "muy emocionantes y difíciles de gestionar". "Sabía que podía ser mi último partido. He intentado hacerlo lo mejor posible. Se lo debo agradecer a la gente que me ha ayudado, al público, que ha estado increíble. He intentado estar con la mejor actitud y energía, pero no ha sido suficiente. El rival era mejor que yo hoy", añadió.

Además, el de Manacor explicó que viviría "todos los días" las sensaciones de hoy, pero que una cosa es lo que le "apetezca" y otra lo que crea que es "mejor para el equipo". "Hoy no se sabía qué era lo mejor por la incógnita de cómo respondería. Tengo ganas, estoy aquí para vivir esta semana y ojalá se dé la situación de seguir adelante. Si David -Ferrer- el viernes me dice 'quiero que juegues tú', yo saldría con todas las ganas", apuntó.

Un Nadal que se mostró "contento" pese a la derrota porque hizo lo que pudo con "la mejor energía". "En una pista tan rápida he sentido que ha pasado todo muy rápido, no he tenido tiempo para pensar. Cuando estás fuera de la competición te cuesta coger el ritmo, y ahora no tengo esos automatismos que tienen los tenistas que están cada semana en el circuito", insistió.

"Hice lo que pude y no ha podido ser. He sido lo suficientemente duro conmigo mismo en mi carrera para seguir mejorando, hoy no va a ser el caso", concluyó Nadal tras el que ha podido ser su último partido como profesional.