Los nuevos valores de la 'Armada' se examinan en la exigencia de la Copa Davis

Rafa Jódar junto a Cristian Garín tras el sorteo de emparejamientos - LUIS SEVILLA-REVESFOTOGRAFICO/RFET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis buscará este fin de semana en Santiago de Chile clasificarse una vez más para la fase final de la Copa Davis de finales de noviembre y lo tendrá que hacer con la dificultad que supone siempre hacerlo a domicilio en esta competición, de no tener a su número uno y de confiarlo todo a sus nuevos jóvenes valores, tan talentosos como inexpertos en estas lides.

El equipo que capitanea David Ferrer quiere volver entre los ocho que pelean por la 'Ensaladera' en la italiana Bolonia del 24 al 29 de noviembre. Tras la gran actuación del año pasado, donde alcanzó la final, perdida ante Italia, ahora desea mantener esa ambición pese a no contar, de nuevo, con Carlos Alcaraz, recién salido de una lesión de muñeca.

Pero España está bastante acostumbrada a jugar sin su gran estrella como le sucedió la pasada temporada, demostrando que tiene más fondo de armario para poder pelear por su séptimo título, tanto por su actuación en la 'F8' como para su gran remontada en el segundo Clasificatoria ante Dinamarca. Entonces, la responsabilidad recayó fundamentalmente en Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers, y en esta ocasión, el balear y el valenciano ejercerán de acompañantes fiables de Rafa Jódar y Dani Mérida.

Los dos jóvenes jugadores madrileños, de 20 años recién cumplidos y 21, se estrenarán en la Copa Davis, una competición donde el ránking muchas veces no cuenta demasiado y donde la experiencia y el jugar de local serán los retos a los que se tengan que enfrentar ambos, elegidos por David Ferrer como sus armas para los individuales. Munar y Martínez formarán un buen doble, mientras que otro joven madrileño, Martín Landaluce (20), completa el equipo.

La prestigiosa competición por equipos será un nuevo reto para el pujante Rafa Jódar, que tendrá la presión añadida de ser el número uno español avalado por su clasificación mundial (14) y en busca de seguir acumulando buenas experiencias para crecer tras un 2026 óptimo donde seguramente el único punto 'negro' fue su temprana eliminación, sobre todo el cómo (sólo ganó cinco juegos contra un rival de la previa), en el Abierto de los Estados Unidos.

Con todo, el tenista español ha tenido un buen año, cimentado también en su buen hacer en la temporada en tierra batida donde se coronó por primera vez campeón en Marrakech. Sus buenas actuaciones en Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros le permitieron instalarse con los mejores del mundo y ahora querrá ser el líder también en una competición donde hay otros intangibles y donde la gestión de las emociones es clave.

Jódar jugará el segundo punto de este sábado frente al número dos chileno, Cristian Garín, 133 del ránking, ganador de cinco títulos, todos en arcilla rojo, aunque el último en 2021 y curiosamente en la capital chilena. Nunca se ha enfrentado al chileno, que contará con el apoyo del público y con su experiencia en la Davis, con 36 partidos a sus espaldas.

Además, el segundo punto siempre viene influido por el primero y el equipo vencedor lo juega con algo más de calma. Esta responsabilidad será para Dani Mérida, 41 del mundo, que se medirá al número uno local, otro veterano como el zurdo Alejandro Tabilo, ganador de tres títulos en la ATP, ninguno en tierra, peligroso por estar dentro del 'Top 30' (28) y también por su mayor experiencia.

El objetivo de la 'Armada' es ganar esos dos primeros puntos para salir bien posicionado para el domingo que se abrirá con el duelo de dobles donde Munar y Martínez intentarán superar a la pareja formada por Tabilo y Tomás Barrios. Posteriormente, jugarían los dos números unos, con Jódar habiendo ganado este verano en pista dura sus dos duelos al chileno, y cerraría Mérida, en caso de ser necesario, ante Garín. Esta será la tercera vez que ambos países se vean las caras en la Copa Davis, aunque la última data de 1965 y con triunfo claro español por 5-0.