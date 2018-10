Nadal busca las semifinales ante Berdych

Actualizado 26/01/2015 19:22:50 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal buscará este martes su pase a las semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, para lo que tendrá que derribar la resistencia de un oponente siempre complicado como el checo Tomas Berdych.

El de Manacor, único superviviente de la 'Armada' en Melbourne Park, se medirá al de Valasske Mezirici en el tercer turno de la Rod Laver Arena, prácticamente cuando vaya a comenzar a amanecer en España.

El jugador balear se presenta en la ronda de cuartos de final después de ir ofreciendo mejoría en su tenis desde su partido de la segunda ronda ante el estadounidense Tim Smyczek. Después de superar problemas físicos y un partido a cinco sets ante el americano, el exnúmero uno del mundo se ha deshecho con facilidad y en tres sets tanto del israelí Dudi Sela como del 'cañonero' Kevin Anderson.

Ahora, Nadal intentará clasificarse por quinta vez en su carrera para las semifinales del primer 'grande' del año batiendo al peligroso Berdych, semifinalista el año pasado ante el suizo Stanislas Wawrinka y que en pista rápida siempre es peligroso, aunque lleva ocho años sin ganar al manacorí.

Y es que el tercer cabeza de serie une al crecimiento en su tenis su favorable estadística contra el checo, al que ha derrotado en 19 de sus 21 enfrentamientos individuales, uno de ellos por abandono antes de jugar del centroeuropeo, aunque esta será la cuarta vez que se vean las caras en un 'Grand Slam', torneos en los que el español siempre se ha impuesto a su rival.

El pupilo de Toni Nadal ha ganado en dos ocasiones a Berdych en Wimbledon, en los cuartos de 2007 y en la final de 2010, mientras que su otro triunfo en un 'grande' fue precisamente en Melbourne Park, también en cuartos, en el año 2012, por un trabajado 6-7(5), 7-6(6), 6-4, 6-3.

Señalado al principio como uno de los 'antídotos' al tenis del español tras derrotarle de forma consecutiva en tres torneos (Cincinnati 2005 y Toronto y Madrid 2006) en sus cuatro primeros enfrentamientos, el actual número siete del mundo no pudo volver a ganar al español en los siguientes ocho años y en sus siguientes 18 cruces, una racha que el exnúmero uno del mundo pretenderá alargar.

El checo, que el año pasado rompió la 'barrera' de los cuartos en el Abierto de Australia por primera vez en su carrera, es un tenista cuya fortaleza está en sus poderosos servicio y drive'. Berdych también está jugando muy sólido y, hasta el momento, es junto a Novak Djokovic, el único que no ha cedido un set en el torneo.

En su camino hasta la antepenúltima ronda se ha deshecho de Alejandro Falla, Juergen Melzer, Viktor Troicki y Bernard Tomic, este último al que le metió 15 saques directos y 52 golpes ganadores, cediendo únicamente una bola de 'break'.

"No importa lo que haya pasado antes, es una historia diferente. Un momento diferente para mí y para él. Es un gran jugador de un nivel muy alto, he tenido victorias contra él, pero también he tenido ocasiones de perder contra él. Recuerdo que en 2012 tuve probablemente un partido muy, muy dura contra él aquí. Estuve cerca de estar dos sets abajo", recordó Nadal tras derrotar a Anderson.

Además de este partido, también se disputará otro cuarto de final masculino con el escocés Andy Murray frente a la gran esperanza local, el joven Nick Kyrgios, en el cierre de la Rod Laver Arena, mientras que en féminas, los duelos Ekaterina Makarova-Simona Halep y Eugenie Bouchard-Maria Sharapova, previos al partido de Nadal, decidirán las primeras semifinalistas.

--ORDEN DE JUEGO.

Rod Laver Arena.

A partir de la 1.00.

Ekaterina Makarova (RUS/N.10) - Simona Halep (RUM/N.3).

No antes de las 2.30.

Eugenie Bouchard (CAN/N.7) - Maria Sharapova (RUS/N.2).

Seguido de.

Tomas Berdych (RCH/N.7) - RAFA NADAL (ESP/N.3).

A partir de las 9.15.

Andy Murray (GBR/N.6) - Nick Kyrgios (AUS).