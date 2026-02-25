Pablo Carreño cae eliminado en Dubái ante Lehecka

Archivo - El tenista español Pablo Carreño durante un torneo - Mathew Tsang/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño se despidió este miércoles del torneo de Dubái, perteneciente al circuito de la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras caer en los octavos de final ante el checo Jiri Lehecka en dos sets por 7-6(6), 6-4.

El jugador asturiano, clasificado al cuadro principal desde la fase previa, no pudo con un rival siempre peligroso en este tipo de superficies y octavo cabeza de serie del evento, aunque tuvo buenas opciones en la primera manga.

El gijonés estuvo acertado al resto y pudo romper en dos ocasiones el saque del centroeuropeo, y la segunda de ellas le permitió tener servicio con 5-4 para cerrar el set. Pero Lehecka le rompió de nuevo y el parcial se tuvo que decidir en un 'tie-break' donde el checo fue más sólido pese a que el español levantó tres dos bolas de set.

En cambio, en la segunda manga, Lehecka se mostró mucho más asentado con su servicio y eso le permitió llevársela y firmar su pase a los cuartos de final después de no conceder ni una opción al tenista asturiano, que sólo pudo ganar tres puntos al resto.