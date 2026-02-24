Pedro Martínez cae en su estreno en Santiago

Archivo - Pedro Martínez - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pedro Martínez se ha despedido en su estreno del torneo de Santiago de Chile, de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de caer este lunes ante el argentino Francisco Comesaña (6-4, 2-6, 7-6(4)), un encuentro en el que llegó a gozar de una pelota de partido.

El de Alzira, número 101 del mundo, cedió el primer set después de perder su saque en el último juego, tras defender las dos primeras bolas de rotura en contra. Sin embargo, se adelantó 4-1 en la segunda manga, y cuando el sudamericano frenó su racha con un 'contrabreak', le respondió con otro quiebre para igualar la contienda.

Ya en el tercer parcial, llegó a disponer de una pelota de partido con 5-4, aunque Comesaña logró neutralizarla y llevó el partido al 'tie-break'. En la muerte súbita, el argentino se mostró más solvente y selló un triunfo que le cita en octavos con el italiano Andrea Pellegrino, procedente de la fase previa y que derrotó al argentino Alex Barrena (6-2, 2-6, 6-1).