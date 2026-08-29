El peruano Ignacio Buse conquista en Winstom-Salem su segundo título

Archivo - El tenista peruano Ignacio Buse - Georg Wendt/dpa - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista peruano Ignacio Buse conquistó este sábado el segundo título de su carrera al imponerse en la final del torneo de Winstom-Salem, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, al británico Arthur Fery por 6-3, 6-2.

El sudamericano, de 22 años, apenas dio opciones a su rival en un encuentro en el que siempre llevó la iniciativa para unir este trofeo al de esta primavera en el ATP 500 de Hamburgo (Alemania) y le convierte en el primer tenista peruano en ganar un título sobre pista dura desde que lo hiciera Jaime Yzaga en Sídney (Australia) en 1993.