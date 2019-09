Piqué: "Es para celebrar que la Davis tenga a Djokovic y Nadal"

Publicado 07/09/2019 13:11:43 CET

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué se mostró "muy ilusionado" con la nueva Copa Davis, de la que es responsable, y destacó que la presencia de Novak Djokovic y Rafa Nadal es algo "para celebrar", además de destacar el gran nivel del tenista español tras conseguir su pase a la final del US Open, cuarto y último 'grande' del curso.

El central catalán, que ha visitado las instalaciones de Flushing Meadows aprovechando el parón por selecciones, sabe que la cita se acerca y quiere tener todo listo en Madrid para los días entre el 18 y el 24 de noviembre. "Quedan pocos meses y la ilusión es máxima. Creemos que la Copa Davis debe volver a estar en el lugar que ocupaba hace algunos años", dijo en declaraciones Eurosport.

"Djokovic ha confirmado que estará presente e irá a Madrid al igual que lo hiciera Nadal en su momento por lo que todo son buenas noticias. Que la Copa Davis cuente con el número 1 y el número 2 del ranking es algo que hay que celebrar", añadió Piqué.

Preguntado por el desempeño de Nadal, nuevamente finalista en Nueva York, el jugador blaugrana dijo que le ve imparable. "Está en un estado de forma magnífico. Resuelve bien y lo todo lo rápido que se puede sus partidos, que es algo muy importante en un 'Grand Slam'", manifestó.

"Admiro la constancia y perseverancia de Rafa de estar ahí en la cima muchísimos años. Llegar a la élite es muy difícil, pero mantenerse a un nivel tan alto es algo que solo está al alcance de los genios. Los valores de lucha y esfuerzo que transmite también son encomiables", añadió.

Por último, Piqué explicó que su pasión por el tenis viene desde su infancia: "Ya desde pequeño me gustaba mucho jugar al tenis y también al fútbol aunque al final me decidí por dedicarme al fútbol y creo que fue una sabia decisión", admitió entre risas. "Iba cada año al Godó a ver a Albert Costa, Berasategui, Carlos Moyá... Fui creciendo y en paralelo al fútbol, seguía muy de cerca el mundo del tenis. Ahora que estoy involucrado me resulta aún más atractivo si cabe", finalizó.