Quentin Halys alza su primer título ATP en Kitzbühel

Quentin Halys
Quentin Halys - Europa Press/Contacto/Eric Dubost
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 julio 2026 17:33
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   MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El tenista francés Quentin Halys ha conquistado el primer título de su carrera en el torneo de Kitzbühel (Austria), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, después de superar este sábado en la final al campeón defensor, el kazajo Alexander Bublik (6-4, 7-6(6)).

   A sus 29 años, Halys, número 83 del mundo, se coronó en los Alpes tiroleses después de hacer valer una solitaria rotura en el último juego del primer set y de adjudicarse el 'tie-break' del segundo, todo para cerrar la contienda en una hora y 34 minutos de partido.

   De esta manera, Halys alza el trofeo sin entregar una sola manga en todo el torneo. El lunes, escalará 32 posiciones hasta el puesto 51 del ranking ATP.

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