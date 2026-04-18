Rafa Jódar: "He disfrutado muchísimo en la pista y con eso me quedo"

El tenista español Rafa Jódar en el partido de semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell 2026 contra el francés Arthur Fils - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar aseguró que se queda con las sensaciones positivas pese a su derrota este sábado en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó ante el francés Arthur Fils, en un duelo que se decidió "por pequeños detalles" y en el que el jugador madrileño destacó su experiencia en la pista.

"Me planteo, antes de entrar a pista, una de las cosas que me ha dicho mi padre y me dije a mí mismo era disfrutar. Son unas semifinales del Godó en la primera vez que juego aquí. He disfrutado al máximo en el primer set y en los otros, que no han ido tan bien. He disfrutado muchísimo en la pista y con eso me quedo", señaló en rueda de prensa.

Jódar, que reconoció haber competido de tú a tú ante un rival que fue creciendo con el paso de los sets, lamentó no haber aprovechado sus oportunidades en los momentos clave del encuentro.

"Ha sido un partido igualado, él también ha mostrado un gran nivel, se ha decidido por pequeños detalles. En el primer set he aprovechado las bolas de 'break' que he tenido, en el segundo y tercer set no las he aprovechado y se escapa el partido por pequeños detalles. Hay que analizar cómo he jugado esos puntos y aprender de los errores", explicó.

En ese sentido, el español restó importancia a la experiencia de Arthur Fils, de apenas 21 años y número 30 del mundo (Jódar tiene 19 años y es el 55 del ranking ATP) y apuntó a la gestión de los puntos importantes como factor diferencial.

"Es un jugador joven, lleva más que yo en el circuito, pero no diría que ha ganado por la experiencia, sino por los puntos importantes que han caído esta vez de su lado. No he tenido mucha suerte o no he sabido jugar bien esos puntos, pero no por la experiencia. En el siguiente partido espero hacer bien las cosas que no he podido hacer bien hoy", afirmó.

Pese a la derrota, el jugador español valoró positivamente su rendimiento y su inicio de gira sobre tierra batida, subrayando la importancia de seguir su propio camino.

"Muy contento con mi nivel, me llevo muchas cosas positivas. Hay que analizar los partidos, hay muchas cosas positivas y otras que aprender. Sé que he empezado la gira de tierra de una manera bastante buena, pero siempre digo que tengo que seguir mi camino. Cada uno tiene su camino, su progresión, no porque haya ganado ahora muchos partidos significa que vaya a llegar tan lejos como ese tipo de jugadores. Tengo que centrarme en mí, mejorar, quedan muchos torneos en la temporada y tengo que afrontarlos de la mejor manera posible", manifestó.

Además, Jódar aseguró encontrarse en buenas condiciones físicas pese a la exigencia del torneo y ya piensa en su próximo compromiso en Madrid. "Sé que son muchos partidos y cuando lo haces bien en los torneos tienes que jugar muchos partidos en una semana. Pero la semana pasada, que no jugué, me ayudó. Tengo ganas de analizar lo que he hecho esta semana, pasar página y jugar la semana que viene en Madrid. Estoy bien físicamente, ha sido un partido muy exigente pero estoy bien", indicó.

Por último, el tenista español quiso mandar un mensaje de recuerdo a Antonio Martínez, figura del Club Tenis Chamartín, fallecido recientemente. "Hay cosas muy importantes más allá del tenis. Quiero dar mi pésame por Antoni Martínez, que falleció ayer, leyenda del Club Tenis Chamartín. Es muy triste que haya fallecido, hay muchas más cosas importantes más allá y este partido ha ido por él. No han salido las cosas como quería, pero era un referente para mí", concluyó.