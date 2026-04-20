Rafa Jódar: "Tengo que ir torneo a torneo, todavía estoy descubriendo el circuito"

1079754.1.260.149.20260420141404 Rafael Jodar atiende a los medios en el Mutua Madrid Open 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha asegurado este lunes que afronta su crecimiento en el circuito ATP con tranquilidad, sin marcarse objetivos concretos y centrado en seguir acumulando experiencia en una temporada en la que ha dado un salto notable con resultados como un título ATP 250, las semifinales en el Barcelona Open Banc Sabadell y su invitación para un Mutua Madrid Open que abrirá ante el neerlandés Jesper de Jong.

"No, al final yo no me he puesto nunca un objetivo. Creo que tengo que ir torneo a torneo, es todavía mi primer año en el circuito. Estoy descubriendo muchas cosas porque es nuevo para mí. Creo que coger experiencia y jugar contra este tipo de jugadores me va a dar mucha experiencia para el futuro", señaló Rafa Jódar a los medios en su encuentro previo al inicio del Mutua Madrid Open.

En cuanto a la presión de jugar grandes torneos ATP, aseguró que intenta manejar la situación "de la misma manera" que lo ha hecho desde pequeño. "Yo he sido siempre una persona muy tranquila, tanto dentro como fuera de la pista. Entonces, yo sé que habrá momentos donde las cosas no vayan tan bien como han ido estos últimos torneos. Pero yo creo que en esos momentos es donde de verdad se demuestra si eres mentalmente fuerte. Y yo creo que esos momentos también me van a hacer muy fuerte", señaló sobre la presión y la salud mental.

En lo físico, el joven tenista madrileño, nuevo número 42 del ranking ATP, afirmó encontrarse en buen estado tras su gran paso por Barcelona, en un Godó al que llegó a semifinales y cayó ante el francés Arthur Fils, que terminó conquistando el torneo. "Bien, me encuentro muy bien, con muchas ganas de empezar aquí este torneo en Madrid. Ahora tengo unos días de entrenamiento y el miércoles o jueves empezaré aquí en Madrid, intentar hacerlo lo mejor posible, dar mi mejor nivel posible que tenga ese día y hacerlo lo mejor", explicó.

Sobre lo que supone competir en casa, Jódar destacó el componente emocional del torneo. "Es una alegría tremenda poder jugar ese torneo que yo venía a ver como espectador cuando era pequeño. Incluso hace dos o tres años vine como sparring. Tengo muchas ganas de empezar este torneo, sé que va a haber mucha gente conocida que va a venir a verme, entonces intentaré hacerlo lo mejor posible y disfrutar sobre todo", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de jugar en la pista central Manolo Santana, el español restó importancia a la asignación de pistas. "Eso es un poco más decisión de la organización. Yo intentaré adaptarme a las condiciones donde me pongan a jugar. Si es en la Manolo Santana intentaré disfrutar al máximo y si no es en otra pista también intentaré dar lo mejor", indicó.

Sobre su evolución, reconoció margen de mejora en todas las facetas del juego. "Yo creo que todavía hay un margen de mejora bastante grande en todas las áreas de mi tenis. Si quieres competir contra los mejores jugadores del mundo tienes que ser muy completo en todas las superficies. Intentar adaptarme bien a todas y seguir con la regularidad que he tenido estos meses", apuntó.

El tenista también valoró su rápida progresión en los últimos meses. "No te puedo decir que me lo hubiera imaginado. Estoy muy contento de cómo ha empezado la gira de tierra batida, he jugado muchos partidos, lo cual me da confianza para Madrid. Pero soy consciente de que este torneo es diferente a los anteriores, así que tengo que adaptarme lo mejor posible", señaló.

En relación a la presión generada por la irrupción de jóvenes como él y las comparaciones con Carlos Alcaraz, Jódar lo relativizó. "No me pongo ninguna presión ni ningún objetivo. Lo tomo como motivación. Todavía soy un jugador joven y si quiero estar muchos años en el circuito tengo que cuidar mi cuerpo y mejorar físicamente", afirmó.

Por último, el español reconoció la dificultad de evadirse en un torneo de este nivel, aunque destacó el apoyo de su entorno. "Intento matar el tiempo hablando con mis amigos y con mi familia. Cuando estoy en España es más fácil porque tengo amigos en los torneos. Eso me está ayudando mucho tanto en Barcelona como ahora en Madrid", concluyó.