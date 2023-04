Rafa Nadal tampoco podrá jugar en Madrid

761422.1.260.149.20230420112314 Archivo - Rafa Nadal se despide de la afición durante el Mutua Madrid 2022 - Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal causará también baja en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada que arranca la semana que viene en la Caja Mágica, por la lesión sufrida en el Abierto de Australia y que "sigue sin curarse".

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona, y no voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", aseguró Nadal en un comunicado.

El de Manacor confesó que "han sido unas semanas y unos meses difíciles". "Como sabéis me hice una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil", advirtió.

El balear lamentó que su lesión siga "sin curarse" y le impida "trabajar" lo que necesita "para competir". "Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual", subrayó.

"Quiero también mandar un saludo especial a todo el público de Madrid y español porque me habré perdido los dos torneos que se juegan aquí en casa. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos y en este caso en Madrid que no voy a poder jugarlo con todo lo que me ha dado", remarcó el campeón de 22 'Grand Slams'.

Ahora, a Nadal no le queda "más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo". "Tengo que intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada", sentenció.

El tenista español se lesionó el pasado 18 de enero en el psoas ilíaco durante su derrota en segunda ronda en el Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald y por culpa de esta ausencia ha caído fuera del 'Top 10' del ranking de la ATP (14) y sólo ha podido jugar cuatro partidos este año, perdiéndose además los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami. En un mes se disputa Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y donde defiende título.