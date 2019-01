Un repaso al 'todos contra Djokovic, Nadal y Federer' en Australia

Publicado 13/01/2019 18:24:07 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lunes comienza el Abierto de Australia y con él un nuevo curso del 'Grand Slam'. Las citas con las que un tenista entra en la historia. En 2019 volveremos a hablar del relevo para el 'Big 4', por una lógica hasta ahora derribada aunque Federer y Nadal acumulen una larga carrera en sus piernas, Djokovic tampoco sea eterno y Murray ya haya anunciado que se acerca su despedida.

Federer, Nadal y Djokovic han ganado 51 de los últimos 62 'grandes', los ocho últimos sin fallo. Al tratar de destacar cinco o seis nombres a seguir a partir de este lunes, esta vez vamos a meter a los 'inmortales' en el mismo saco, para así abrir un poco más la puerta a la alternativa. Futuro que quién sabe si no está más cerca.

-LOS DE SIEMPRE: Djokovic, Nadal y Federer han ganado 13 de los últimos 15 Abiertos de Australia. Las grandes citas son cosa de los de siempre desde hace 15 años, no solo en Melbourne. 'Nole' es el número uno, y busca su séptimo título, como también hace Federer, para romper el récord que ostentan con Roy Emerson, en otra época. El serbio además busca su tercer 'grande' seguido, tras Wimbledon y US Open el año pasado. El suizo es doble defensor y, además de su título 100, busca agrandar su leyenda hasta los 21º GS, a sus 37 años...

Nadal ofrece más dudas, ya que no juega un partido oficial desde el 7 de septiembre en el US Open, con pies de plomo incluso en el día a día. El balear sigue echando cuentas en sus ruedas de prensa de los 9 torneos que solo jugó en 2018, aunque de ellos ganara 5, una consecuencia de los problemas físicos. Y mirando al 2019, perdió en su exhibición en Abu Dabi, no jugó el segundo partido y se retiró el día antes de jugar en Brisbane. El sorteo del cuadro salió para buscar la velocidad de crucero si no hay contratiempo físico.

-ZVEREV Y DIMITROV: Maestro 2018 y el de 2017. El alemán, 'envidia' del búlgaro con nueve títulos los dos últimos años y las recientes Finales ATP, aunque ahora el contador se pone a cero. Un nuevo camino que para Zverev tiene las cuentas pendientes con el 'Gran Slam', en Australia con cuatro partidos ganados y tres perdidos. Dimitrov lleva más tiempo en el negocio y logró buena cima en Londres en 2017, pero vive en un desierto.

-LA CAMPANADA: Si no gana uno de los cinco mencionados es posible que entremos en el apartado de las campanadas, algo casi desconocido en el tenis moderno. Khachanov, Borna Coric, Kyle Edmund, Stefanos Tsitsipas o un De Miñaur que comenzó 2019 estrenando en Sídney su palmarés a la tercera (final). Esa juventud y su hambre, aunque Anderson, Cilic, Thiem, Isner o Kyrgios podrían tener alguna queja.

-BAUTISTA, OTRA BUENA BAZA ESPAÑOLA: El tenis español espera también a las nueva generaciones. Mientras, más allá de Nadal, Bautista se erige con motivos de celebración. El castellonense volvió a levantar título en los inicios del año, por cuarta temporada seguida, y en los 'grandes' nunca ha pasado de octavos de final. La buena pretemporada y ganar en Doha a Wawrinka, Berdych y Djokovic le tiene que salir cara alguna vez a Bautista en Melbourne Park.

-MURRAY: El español será el primer rival de Murray este lunes. El escocés entra en esta lista por su emotiva confesión en rueda de prensa, vislumbrando el final de su carrera por el dolor en su cadera. El cinco veces finalista en Australia reconoció incluso la posibilidad de que esté ante su último torneo. Si el físico no le incordia, podría necesitar mucho tenis para superar el debut.