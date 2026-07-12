Roberto Bautista cuelga la raqueta con la Copa del Rey de Huelva

Roberto Bautista - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista anunció este domingo que la Copa del Rey de tenis de este fin de semana en Huelva ha sido su último torneo profesional, llegando el día de su adiós, a sus 38 años, tras una larga y exitosa carrera.

"La Copa del Rey de Tenis ha sido mi último torneo como profesional. Me hacía ilusión que fuera en España, y este torneo emblemático era un escenario perfecto para despedirme. Agradecido a los que habéis estado conmigo durante este viaje y al tenis por todo lo que me ha dado", escribió en su red social 'X'.

El castellonense sorprendió con un adiós que había adelantado el pasado 16 de abril, sin fecha, aunque sonaba a que a completaría su última temporada. Bautista decidió a mediados de julio, pocos después de competir en Wimbledon, el fin de una carrera de 21 años en el circuito profesional, "toda una vida dedicada al tenis" y "marcada por el esfuerzo diario, la constancia silenciosa y una pasión inquebrantable por competir".

También sin hacer ruido, Bautista colgó la raqueta este domingo en Huelva, agradecido por su invitación a la Copa del Rey y por la Medalla de Honor que le entregó el Club Recreativo de tenis de Huelva. El tenista español, que llegó a ser número nueve del mundo, ganó 12 títulos y la Copa Davis de 2019, la cual protagonizó ganando el primer punto de la final contra Canadá después de abandonar la concentración por la muerte de su padre.