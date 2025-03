La rusa Daria Kasatkina representará a Australia tras obtener la residencia

LONDRES, 29 Mar. (dpa/EP) -

La tenista rusa Daria Kasatkina, número 12 del mundo, ha revelado que jugará por Australia después de que su solicitud de residencia permanente fuera aceptada.

La tenista de 27 años ha criticado las restricciones y actitudes de Rusia hacia los derechos de las personas LGBT y se ha opuesto firmemente a la guerra en Ucrania.

En un comunicado publicado el viernes en su cuenta de Instagram, Kasatkina, ganadora de ocho títulos WTA individuales, comunicó la noticia. "Estoy encantada de comunicaros que mi solicitud de residencia permanente ha sido aceptada por el Gobierno australiano", indicó.

"Australia es un lugar que me encanta, es increíblemente acogedor y un lugar donde me siento totalmente en casa. Me encanta estar en Melbourne y estoy deseando establecerme allí. Como parte de esto, me enorgullece anunciar que representaré a mi nueva patria, Australia, en mi carrera tenística profesional a partir de este momento", añadió.

A pesar de todo, reconoció que hay "partes de esta decisión que no han sido fáciles". "Quiero expresar mi agradecimiento y gratitud a mi familia, entrenadores y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria tenística hasta la fecha. Siempre tendré respeto y aprecio por mis raíces, pero estoy encantada de empezar este nuevo capítulo de mi carrera y de mi vida bajo la bandera australiana. Gracias a todos por vuestra comprensión y continuo apoyo", concluyó.