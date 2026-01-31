Rybakina sorprende a Sabalenka y conquista el título en Australia

Elena Rybakina en el Abierto de Australia - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista kazaja Elena Rybakina ha conquistado el título del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de sorprender este sábado en la final a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka (6-4, 4-6, 6-4), y alza así el segundo 'grande' de su carrera deportiva.

Sabalenka, campeona en Melbourne Park en 2023 y 2024 y que se metió en el duelo definitivo sin ceder un solo set, vio cómo reaparecían los fantasmas de la final de 2025, en la que cayó ante la estadounidense Madison Keys, todo frente a la rival a la que había conseguido superar precisamente en la final de hace tres años.

Una solitaria rotura en el juego inaugural bastó a Rybakina, que se sobrepuso a las dos bolas de 'break' a las que se enfrentó, para llevarse la primera manga. Sin embargo, la primera cabeza de serie, que volvió a desaprovechar tres pelotas de rotura, equilibró la contienda al ganar al resto en el último juego del segundo set.

Así, todo se decidiría en el tercer parcial, y fue Sabalenka la que golpeó primero (3-0). Rybakina, con el recuerdo de 2023 en mente, reaccionó para ganar los cinco siguientes juegos y le dio la vuelta al encuentro, y finalmente puso fin al duelo en la Rod Laver Arena tras dos horas y 18 minutos de lucha.

La número cinco del mundo, que subirá al 'Top 3' este lunes, conquista a sus 26 años y tras firmar 27 golpes ganadores, el segundo 'grande' de su carrera, tras Wimbledon 2022.

Además, el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski se proclamaron campeones de dobles masculino después de superar en la final a los australianos Jason Kubler y Marc Polmans (7-6(4), 6-4).

Mientras, el título de dobles femenino recayó en la pareja formada por la belga Elise Mertens y la china Shuai Zhang, que vencieron a la kazaja Anna Danilina y la serbia Aleksandra Krunic (7-6(4) 6-4). Se trata de la tercera corona de dobles del Abierto de Australia y el sexto título de 'Grand Slam' para Mertens, mientras que Zhang consiguió su tercer 'grande', tras el que ganó en Melbourne Park en 2019 y el US Open 2021.