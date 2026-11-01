Shnaider y Dart conquistan los torneos de Tokio y Guangzhou

Diana Shnaider - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La rusa Diana Shnaider ha conquistado su primer título de la temporada en el torneo de Tokio, de categoría WTA 500 y disputado sobre pista dura, tras imponerse este domingo en la final a la canadiense Leylah Fernandez (6-4, 5-7, 6-2), mientras que la británica Harriet Dart ha estrenado su palmarés en el torneo de Guangzhou (China), de categoría WTA 250 y también sobre pista rápida, al vencer a la austriaca Lilli Tagger (4-6, 6-3, 6-4).

Shnaider, de 22 años y número 13 del mundo, se alzó con el sexto entorchado de su carrera tras partir como tercera cabeza de serie del certamen asiático, un logro que le permitirá ascender este lunes al undécimo lugar de la clasificación, el mejor de su carrera, aunque insuficiente para acceder a las Finales de la WTA.

Un par de roturas, por una de su rival, le valieron para adjudicarse la primera manga, aunque la norteamericana reaccionó remontando un 4-0 para igualar el partido al hacerse con la segunda. Ya en la tercera, Shnaider se impuso en los últimos cinco juegos y cerró el duelo en dos horas y 21 minutos.

Posteriormente, Harriet Dart estrenó a los 29 años su palmarés en el circuito WTA al sorprender a Lilli Tagger, número 53 del mundo y que el sábado puso fin en semifinales a la aventura de la española Kaitlin Quevedo en Guangzhou.

La británica, 115 del ranking y que tras pasar por la fase previa del torneo chino se deshizo de Paula Badosa en cuartos de final, consiguió remontar un primer set adverso; con un solitario 'break' se llevó el segundo parcial, mientras que en el tercero salió victoriosa del intercambio de quiebres para levantar su primer trofeo WTA.