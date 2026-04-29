Sinner: "Jódar tiene todo lo que necesita, mi consejo es que mantenga lejos la presión"

Rafael Jódar y Jannik Sinner, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Jannik Sinner mantuvo su admiración hacia el español Rafael Jódar después de superar al ídolo local en el Mutua Madrid Open y meterse en semifinales, "un rival potencial en el futuro" al que aconsejó mantener "lejos la presión".

"Un jugador que estaba muy alto en el ranking al principio de temporada y juega increíble, semifinales en Barcelona, gana en Marrakech, cuartos aquí. Es un jugador sólido, ha demostrado mucha calidad. Creo que en este torneo hay muchos jugadores jóvenes haciéndose paso. Todo el mundo está mejorando", dijo.

Al final del encuentro, Sinner tuvo otro gesto de respeto hacia Jódar escribiendo 'Qué jugador' como firma en la cámara sobre la tierra de la Manolo Santana. "Hay que estar en el presente, por eso fui a verle jugar. Sé que van a ser rivales potenciales en el futuro. Todos son distintos y tienes que ajustar tu juego, aquí encima con condiciones únicas. Fue un gran partido", afirmó.

El número uno del mundo reconoció incluso la "presión" que sintió de medirse a la sensación del torneo. "Hubo presión antes del partido. Era el favorito pero tienes que manejar la presión. Sentí que la atmósfera fue justa, apoyaron a Rafa pero fueron justos. Estaban esperando un gran partido y fue el caso", dijo.

"Ser parte de esto es un buen sentimiento. En el principio hubo algo de tensión, es normal. Tengo más experiencia que él en momentos importantes pero fue un buen partido. Estaba ya sintiendo cansancio también pero traté de recuperar cuando pude", añadió.

Sinner confesó que nota la acumulación de partidos aunque para él sea otro reto en busca de seguir ganando partidos, como busca en Madrid el récord de ganar cinco Masters 1000 seguidos. "He jugado mucho en los últimos dos meses, no muchos días libres, pero también intento empujarme al límite y ver dónde puedo llegar", afirmó.

"El partido podía cambiar rápido. Estaba tratando de evitar un tercer set. El techo cerrado son condiciones diferentes, más humedad, la pista más lenta. Se estaba poniendo más físico el partido. Hice un cambio para devolverle el saque, creo que debí hacerlo antes, pero después del partido es fácil hablar", añadió.

Además, Sinner aconsejó a Jódar vigilar la presión de medios de comunicación y aficionados. "Siempre hay mucha presión. Mi consejo es mantener la presión cuanto más lejos. Siempre se va a hablar fuera de la pista, pero el jugador es quien tiene que dar el paso adelante. No le empujéis demasiado, al final se te mete en la cabeza y es muy difícil sacarlo. Son humildes. Habrá resultados increíbles en el futuro. Tiene todo lo que necesita", terminó.