Sinner y Medvedev no terminan su dramática semifinal en Roma por la lluvia

Jannik Sinner, torneo de Roma - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda semifinal del torneo de Roma entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev no pudo terminarse este viernes por culpa de la lluvia, por lo que se reanudará el sábado a las 15.00 con el marcador de 6-2, 5-7, 4-2 favorable al italiano, quien busca triunfar en casa y el único ATP Masters 1000 que le falta.

La lluvia marcó la jornada en el Foro Itálico, también presente en la primera semifinal aunque no evitó que el noruego Casper Ruud avanzara al partido por el título en Roma por primera vez, eliminando con autoridad (6-1, 6-1) al italiano Luciano Darderi, quien pagó la fatiga de su intenso torneo, y el último maratón contra el español Rafael Jódar en cuartos.

La final tendrá que esperar para verse completada, con Sinner dispuesto a ser el primer italiano campeón en casa desde 1976. El número uno del mundo vivió una montaña rusa contra Medvedev, con un primer set de apenas media hora para ponerse por delante. El de San Candido empezó a sufrir físicamente, mareos y calambres que no le impidieron llevar al máximo al ruso.

Medvedev tuvo tres bolas para poner el 0-4, pero se tuvo que emplear a fondo para forzar el tercer set con un 5-7. Ahí, el tenista local recuperó el tono y rompió en el tercer juego, con otra bola más de 'break' en el quinto. Contra las cuerdas, el ruso mantuvo su saque y, con 4-2, Sinner se quedó sin sentencia por el diluvio que, tras más de una hora, terminó en aplazamiento.

El número uno del mundo aspira a su sexto Masters 1000 consecutivo y, después de ganar en Madrid, sumar el otro que le faltaba para, a sus 24 años, unirse a Novak Djokovic como los únicos tenistas de la historia en completar el 'Golden Masters', conquistar los nueve torneos de esta categoría.