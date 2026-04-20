Swiatek acude al Mutua Madrid Open tras una de sus "mejores semanas de entrenamiento" con Nadal

Iga Swiatek atiende a los periodistas en el Media Day del Mutua Madrid Open - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista polaca Iga Swiatek ha reconocido que en Mallorca vivió una de sus "mejores semanas de entrenamiento" en tierra batida trabajando con su nuevo entrenador, Francis Roig, y con el extenista español Rafa Nadal, que le ha dado buenos "consejos", y espera aplicar todo lo aprendido a partir de esta semana en el Mutua Madrid Open.

"Los primeros 15 minutos de entrenamiento estaba muy tensa. Estaba como 'Dios mío, ¿cómo debería jugar? Él está mirando, está justo ahí'. Eran mis primeros días fuera en tierra batida, así que también me di espacio. Rafa ha vivido todas las experiencias posibles en una pista. Nadie esperaba que yo jugara perfectamente", señaló ante los periodistas en la Caja Mágica.

Swiatek, campeona en Madrid en 2024 y finalista en 2023, relató cómo fue su experiencia en la Rafa Nadal Academy. "Esos días en los que Rafa estaba en la pista fueron los dos primeros días en los que yo estaba conociendo a Francis. Pero de vez en cuando, él también me daba consejos y me contaba algunas historias, cómo cuando tuvo problemas con algunas cosas y cómo logró trabajar en ellas y cuáles fueron sus soluciones", reveló.

"Fue muy agradable obtener esa perspectiva. Él tiene muy buen ojo, inmediatamente sabía qué decirme. Pero aun así, estas eran los primeros entrenamientos en tierra batida. Así que para mí, fue un gran reto tener a dos personas nuevas en la pista y empezar a jugar en tierra después de pista dura, fue muy emocionante. Fue probablemente una de las mejores semanas de entrenamiento que he tenido antes de una temporada de tierra batida. Estoy muy feliz de haber podido experimentar eso", confesó.

La número cuatro del mundo, seis veces ganadora de un 'Grand Slam', reconoció que hasta ahora había estando repitiendo "patrones cerrados". "Y los peloteos a veces en mis entrenamientos eran algo cortos. Yo necesitaba sentirme realmente sólida, necesitaba tener esa sensación de que no voy a fallar una bola nunca", explicó.

"Y siento, honestamente, que este tipo de entrenamiento español realmente ayuda. Porque los jugadores españoles suelen ser muy sólidos, luchan cada punto y están listos para peloteos largos. Creo que tengo los mismos objetivos con Francis. Después de estos entrenamientos en Mallorca he sido capaz de no tomar ninguna decisión apresurada. También la toma de decisiones necesita cambiar si quieres ser más una luchadora. Y a veces no tomar demasiado riesgo si no lo necesitas", finalizó Swiatek, que debutará ante la australiana Daria Kasatkina o una jugadora de la fase previa.