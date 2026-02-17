El tenis español presentará su nueva era el próximo 5 de marzo

Archivo - El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz.
Archivo - El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz. - DANTO PRESS / Oscar J. Barroso - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 17 febrero 2026 12:53
Seguir en

   MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Real Federación Española de Tenis (RFET) presentará el próximo jueves 5 de marzo una nueva etapa para construir el tenis español del futuro, en un acto que tendrá lugar en el Club Internacional de Tenis de Madrid, en Majadahonda.

   En el acto, estarán presentes los seleccionadores nacionales David Ferrer y Carla Suárez, que acompañarán al presidente de la RFET, Miguel Díaz Román, en una vistosa puesta de largo que contará con algunas sorpresas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado