Wawrinka recibe una invitación para el US Open

Archivo - Stan Wawrinka - Richard Wainwright/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Stan Wawrinka recibió este miércoles una invitación para participar en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada que se disputa desde el 30 de agosto, después de los últimos cambios en el cuadro americano.

Wawrinka, que pondrá fin a su carrera este año, aceptó la invitación que le llegó después de la baja del estadounidense Patrick Kypson, quien había recibido previamente la última 'wild card'. El suizo, que conquistó su tercer y último 'Grand Slam' en Nueva York en 2016, ostenta un balance de 46-16 en el Abierto de Estados Unidos, donde compitió por última vez en 2024.

Por otro lado, la cita en Flushing Meadows disfrutará de las hermanas Williams, quienes también recibieron este miércoles una invitación para el torneo femenino de dobles. Las campeonas en 1999 y 2009 jugaron por última vez juntas en 2022, US Open que supuso también la retirada de una Serena que este 2026 reapareció en varios torneos de dobles y en el cuadro individual de Wimbledon.

Las hermanas Williams compitieron también la semana pasada en Cincinnati. Además, Serena está en Nueva York compartiendo pista en el dobles mixto con el español Carlos Alcaraz, vencedores el martes de su primer encuentro contra la neozelandesa Erin Routliffe y el británico Lloyd Glasspool (5-3, 4-1).