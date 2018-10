Wilander: "Solo Djokovic o Federer si está a tope pueden ganar a Nadal en el US Open"

Publicado 22/08/2018 15:20:43 CET

"En tres años Djokovic quizás pueda ser considerado como el mejor tenista de todos los tiempos"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extenista sueco Mats Wilander, siete veces ganador de títulos del 'Grand Slam', ha opinado que en el próximo US Open tan "sólo Novak Djokovic, o quizás Roger Federer si está a tope, pueden ganar a Rafa Nadal", y que el rival a batir será el serbio, quien podría quizás ser considerado como "el mejor jugador de todos los tiempos" dentro de unos tres años.

"Rafa es el favorito junto con Djokovic porque no va a perder contra nadie que no sea un gran jugador. No perderá contra nadie que no tenga un saque como Kevin Anderson o John Isner, y si juegas contra Nadal no te concede nada. Solo Novak, o quizás Federer si está a tope, pueden ganarle", afirmó Wilander, en un encuentro con medios internacionales en el que Europa Press fue el único medio español.

Nadal, que ganó el Masters 1.000 de Canadá en este mes de agosto, no participó en la última cita de Cincinnati para descansar con vistas del US Open, que comienza su fase final el 27 de agosto. "Sabe lo que está haciendo en términos de su cuerpo y de su tenis. Sabe lo que necesita para sentirse con posibilidades de jugar su mejor tenis en este próximo 'Grand Slam'", explicó el exnúmero uno del mundo, que actualmente trabaja como comentarista en Eurosport, cadena que retransmitirá el torneo en exclusiva en España.

"Y eso para mí es lo que está haciendo. El hecho de que no haya jugado en Cincinnati significa que alcanzó el nivel en Toronto que necesitaba alcanzar. Ha tenido dos semanas para entrenar y seguro que golpeará la pelota muy bien y muy sólidamente en Nueva York", destacó el campeón del US Open en 1988, que ve en la figura de Djokovic el rival a batir en esta edición.

"Cuando veo a Novak jugar, veo a otro jugador. No sé si lo veo más maduro, pero su juego sí ha madurado. Además, fuera de las pistas parece muy humilde y muy relajado, y ha encaminado su regreso por todo lo alto. En tres años podríamos debatir si es el mejor de todos los tiempos, pero obviamente eso te lo dan los números", aseguró.

El serbio, que tiene 13 'grandes' en su palmarés y la pasada semana en Cincinnati completó todos los Masters 1.000 del calendario ATP, tiene todavía siete menos que Federer, quien lidera la historia del deporte con 20, mientras que Nadal es el segundo con 17. Tras superar problemas físicos en su brazo, concretamente en el codo, que lo lastraron durante la segunda mitad del año pasado y principios de 2018, obligándolo a pasar por el quirófano, su reciente victoria en Wimbledon y en Cincinnati confirman que ya está en plenas condiciones.

"Novak hizo un increíble trabajo, yo diría, en esconder el dolor que tenía en su brazo, y en ocultar también el efecto de la intervención quirúrgica, tanto a nivel físico como mental. Se debatía sobre si le quedaría mal el brazo, pero él hizo bien en no hablar abiertamente sobre ello, y no dar cabida a que la gente hable sobre ti y tus posibilidades de regreso", destacó Wilander.

"Me gusta que no se haya quejado en absoluto, que no haya puesto excusas. Se operó y no estaba feliz jugando pero siguió y trabajó a través de ello con su entrenador. También su mujer y su familia estuvieron muy involucrados, como se pudo ver en Wimbledon. Estuvieron en las gradas todo el tiempo", sostuvo, de quien recuerda ver jugar cuando todavía comenzaba.

Sobre la nueva generación de tenistas que pueden dominar el deporte en un futuro, Wilander pide paciencia, ya que mientras los tres más grandes estén en plena forma será muy difícil para los jóvenes.

"En este US Open no parece que Zverev vaya a abrirse paso. Creo que podrían ser Tsitsipas o Shapovalov quienes tengan opciones de hacerlo hasta cuartos de final o semifinales. Tsitsipas tiene el juego óptimo y ya lo ha demostrado en Toronto llegando a la final. Shapovalov ciertamente da el nivel y creo que el futuro vendrá por ahí. Estoy seguro de que Zverev y Kyrgios estarán en la cima de este deporte, pero solo cuando los tres grandes se hayan ido", auguró.

NO VE A MUGURUZA ENTRE LAS FAVORITAS

En el cuadro femenino, en el Gabiñe Muguruza parte como una de las aspirantes al título, el sueco no ve más favoritas fuera de Simona Halep, Angelique Kerber y quizás Serena Williams, que "estará de nuevo en buena forma".

"Creo que el título se lo llevará una de estas tres. Las jugadoras jóvenes son realmente peligrosas, pero desde mi punto de vista está pasando lo mismo que con el circuito masculino. Sí que Sloane Stephens y Maddison Keys pueden ganar, pero con Serena de vuelta les será más difícil", entiende el exjugador de 54 años.

"Sin embargo, Serena no está al nivel de hace unos años, su motivación está ahí pero físicamente me pregunto si podrá volver a ser la mejor jugadora del mundo. Creo que Halep, Georges y Kerber están respirando más tranquilas estos días", explicó.

Además, entiende que la nueva generación femenina, al igual que la masculina, no parece implantarse con tanta fuerza como la anterior hornada que aún manda. "Aunque haya jugadoras jóvenes con potencial, no se están asentando en la cima, saborean el éxito pero parece que no están hambrientas de dominar el circuito", concluyó.