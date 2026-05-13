Wilson presenta la colección Roland Garros 2026. - WILSON

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de equipamiento deportivo de alto rendimiento Wilson presenta una nueva colección de edición limitada de raquetas, bolsas y accesorios Roland Garros 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada de tierra batida en el circuito de la ATP.

Torneos icónicos como el Rolex Monte Carlo Masters, el Mutua Madrid Open o los Internazionali BNL d'Italia dan paso al punto culminante de la gira, Roland-Garros, que volverá a convertir París en el epicentro mundial del tenis del 18 de mayo al 7 de junio.

En este contexto, Wilson, líder mundial en deportes de raqueta y proveedor oficial de pelotas y cordajes de Roland-Garros desde 2020, presenta su colección Roland Garros 2026, una edición limitada que homenajea a la elegancia atemporal del Grand Slam parisino y a la esencia única de la tierra batida.

La colección 2026 incluye raquetas de tenis, bolsas, accesorios y equipamiento, diseñada tanto para los aficionados al torneo como para los jugadores que buscan rendimiento y estilo sobre arcilla. Los diseños combinan referencias cromáticas y detalles inspirados en el ambiente de Roland Garros, reinterpretados desde una mirada contemporánea y sofisticada, fiel al ADN de Wilson.

La colección Roland Garros 2026 ya está disponible en tiendas especializadas seleccionadas y en Wilson.com, coincidiendo con el arranque de la gira de tierra batida y reforzando el vínculo histórico entre Wilson y uno de los torneos más emblemáticos del tenis mundial.

Entre las piezas clave de la colección destaca la raqueta Clash 100 V3 Roland-Garros 2026, inspirada en la elegancia parisina y en los detalles del hierro forjado que caracteriza la arquitectura francesa y los estadios del torneo.

Diseñada para jugadores de todos los niveles, esta raqueta de altas prestaciones combina potencia, consistencia y control, ofreciendo una sensación única gracias a su equilibrio entre flexibilidad, estabilidad y confort.

La Clash 100 V3 Roland-Garros 2026 incorpora además una reacción tolerante optimizada en toda la superficie, ampliando el punto dulce para un rendimiento más fiable sobre tierra batida. En línea con el compromiso de Wilson con la sostenibilidad, el protector, los canutillos y el capuchón final están fabricados en Agiplast de origen vegetal, contribuyendo a reducir la huella medioambiental.

El nuevo sistema de protección Click&Go permite sustituir estas piezas de forma rápida y sencilla, alargando la vida útil de la raqueta.

Otra de las protagonistas de la colección es la raqueta Ultra 100 V5 Roland-Garros 2026, una edición limitada inspirada en la elegancia parisina y en los detalles del hierro forjado que definen la arquitectura francesa y los estadios del torneo.

Pensada para jugadores que buscan una potencia explosiva, esta raqueta combina diseño y alto rendimiento en una propuesta alineada con el espíritu competitivo de Roland-Garros. La Ultra 100 V5 Roland-Garros 2026 integra la tecnología Fortyfive en su estructura por capas, aportando mayor confort y estabilidad en el impacto.

Su renovada construcción, con tecnología patentada SI3D, optimiza la flexibilidad y la estabilidad en puntos estratégicos del marco, favoreciendo golpes más potentes, reacciones más tolerantes y transiciones más suaves, de modo que cada punto de contacto se convierte en un punto dulce.

Las legendarias sesiones nocturnas se han convertido en uno de los símbolos que definen la identidad de Roland-Garros. Inspirada en los colores, la atmósfera y la elegancia de estos partidos disputados bajo la luz de la luna, la raqueta Pro Staff 97 V14 Roland-Garros 2026 se presenta como una edición limitada que rinde homenaje al carácter más icónico del torneo parisino.

Diseñada para jugadores que priorizan la precisión y el control, esta raqueta incorpora la tecnología Paradigm Bending, que optimiza la inclinación del perfil entre el mango y el aro para ofrecer una respuesta milimétrica en cada golpe. El doble trenzado, situado en un ángulo de 45°, permite que el marco 'respire' en cada impacto, aumentando el tiempo de contacto con la pelota sin renunciar a la estabilidad característica de la línea clásica Pro Staff.