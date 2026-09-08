Zverev se mete en cuartos del US Open tras ganar a Darderi

El tenista alemán Alexander Zverev en el US Open 2026 - Europa Press/Contacto/Mathias Schulz

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie del US Open, se clasificó este lunes para los cuartos de final del último 'Grand Slam' de la temporada tras superar con autoridad al italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-2 y 7-6(7-3), en un partido de dos horas y 31 minutos, y se convirtió en el único jugador que ha alcanzado esta ronda en los cuatro grandes torneos de 2026.

Zverev, semifinalista en el Abierto de Australia, campeón de Roland Garros y subcampeón de Wimbledon, volvió a ganar en tres sets después de necesitar cinco mangas en sus dos primeros partidos en Nueva York, ante Lorenzo Sonego y Quentin Halys. En cuarta ronda ya había derrotado también en sets corridos al chileno Alejandro Tabilo y ante Darderi no concedió ninguna rotura de servicio.

El alemán tuvo el control del encuentro desde el inicio y se adjudicó los dos primeros parciales por 6-2, aunque Darderi elevó notablemente su nivel en el tercero y llevó el set hasta el 'tie-break'. "Creo que mi nivel fue muy consistente", valoró Zverev tras el partido.

Con esta clasificación, Zverev se convirtió además en el jugador número 18 de la Era Abierta que alcanza los cuartos de final de los cuatro 'Grand Slam' en una misma temporada. El alemán se suma así a una lista encabezada por Novak Djokovic, con nueve temporadas logrando este registro, Roger Federer (8), Rafa Nadal (5), Andy Murray (4) e Ivan Lendl (3), entre otros, y en la que también figuran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Zverev buscará ahora un puesto en las semifinales ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, que también ha necesitado cinco sets en sus dos últimos partidos. El alemán persigue en Nueva York el segundo 'Grand Slam' de su carrera, después de haber sido finalista del US Open en 2020.