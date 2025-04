Felices Pascuas o Feliz Pascua: ¿por qué en España felicitamos las Pascuas tanto en Navidad como en Semana Santa?

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

En España es habitual escuchar felicitaciones con la palabra "Pascua" tanto en Navidad como en Semana Santa. Durante la época navideña es frecuente que se escuche decir "Felices Pascuas", mientras que en Semana Santa se felicita con un "Feliz Pascua" o, de manera más específica, "Feliz Pascua de Resurrección". Pero, ¿por qué utilizamos la misma palabra, "Pascua", para dos celebraciones religiosas tan diferentes?

ORIGEN Y SIGNIFICADO DE "PASCUA"

La palabra "Pascua" deriva del término hebreo 'Pesaj', que significa "paso" y hace referencia originalmente a la festividad judía que conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El cristianismo tomó este término para señalar, especialmente, la Pascua de Resurrección, que celebra el triunfo de Jesús sobre la muerte, siendo el eje central del calendario litúrgico.

Sin embargo, en ciertos contextos populares e históricos, el término "Pascua" también ha sido empleado para referirse a otras festividades cristianas importantes, como la Navidad y Pentecostés. Este uso no responde a una equivalencia teológica o litúrgica estricta, sino más bien a una tradición lingüística y cultural heredada.

¿POR QUÉ EN ESPAÑA DECIMOS "FELICES PASCUAS" EN NAVIDAD?

La Real Academia Española recoge la expresión "Felices Pascuas" como un saludo tradicional empleado en ciertos países como España, Chile, Cuba y Filipinas durante las fiestas navideñas. Esta tradición abarca el periodo festivo desde el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre hasta la Epifanía, el 6 de enero.

No obstante, aunque este uso popular esté ampliamente extendido, la "Pascua de Navidad" no constituye oficialmente una celebración litúrgica equiparable en relevancia doctrinal o teológica a la Pascua de Resurrección. Se trata, en definitiva, de una costumbre arraigada culturalmente, pero no de una denominación oficial en la liturgia actual.

¿Y POR QUÉ DECIMOS "FELIZ PASCUA" EN SEMANA SANTA?

Durante la Semana Santa, el término "Feliz Pascua" se refiere específicamente al Domingo de Resurrección, día en que se conmemora el acontecimiento central del cristianismo: la resurrección de Jesús. Esta Pascua sí está plenamente establecida en la doctrina y liturgia cristiana, y representa la celebración más relevante y sagrada del calendario litúrgico.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA PASCUA DE NAVIDAD Y LA PASCUA DE RESURRECCIÓN

Aunque ambas celebraciones emplean el mismo término, presentan claras diferencias litúrgicas y teológicas:

Pascua de Resurrección (Semana Santa):

Celebra la resurrección de Jesucristo.

Fecha variable, domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera.

Representa el núcleo central de la fe cristiana.

Denominación oficial y plenamente reconocida en la liturgia.

Pascua de Navidad (uso popular tradicional):

Celebra el nacimiento de Jesús.

Fija, del 25 de diciembre hasta la Epifanía (6 de enero).

No constituye una denominación litúrgica oficial, sino una costumbre popular arraigada en ciertos países.

MATIZACIONES SOBRE EL USO DEL TÉRMINO "PASCUA" EN PENTECOSTÉS

Por otra parte, aunque en algunas ocasiones se haya empleado informalmente la expresión "Pascua del Espíritu Santo" para referirse a Pentecostés, esta tampoco es una "Pascua" en sentido pleno.

Litúrgicamente, Pentecostés marca el cierre del tiempo pascual que comienza con la Pascua de Resurrección, pero no recibe oficialmente la denominación de "Pascua".

¿HAY UNA CONEXIÓN ENTRE LA NAVIDAD Y LA RESURRECCIÓN?

Teológicamente, la Navidad y la Resurrección son dos celebraciones fundamentales pero claramente distintas dentro del cristianismo. Ambas forman parte del ciclo litúrgico que recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús, pero la Navidad no es considerada una "Pascua" en el sentido litúrgico oficial, ni "lleva" necesariamente a la Pascua de Resurrección. Cada celebración tiene su propio significado específico e independiente.

ENTONCES, ¿QUÉ ES LO CORRECTO DECIR?

Desde un punto de vista lingüístico y cultural, ambos usos pueden considerarse correctos en su contexto específico:

En Semana Santa, es adecuado y preciso emplear "Feliz Pascua", pues se refiere claramente a la Pascua de Resurrección.

En Navidad, la expresión "Felices Pascuas" es perfectamente válida como tradición cultural extendida, aunque no implica una denominación litúrgica o teológica oficial.