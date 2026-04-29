¿Hay Una Abeja Que Frecuenta Tu Casa? Esto Es Lo Que Puede Significar - LEON KRILEC - UNSPLASH

MADRID 29 (EUROPA PRESS)

La primavera es la temporada de plena floración y crecimiento, pero esto conlleva un aumento notable en la actividad de los insectos. Especialmente para quienes tienen jardines y terrazas, esto se puede convertir en un problema, particularmente si se tienen flores que las atraen.

En el caso de las abejas, insectos esenciales para un ecosistema saludable, algunos pueden notar que su presencia está aumentando en sus espacios privados. Aunque se sabe que las abejas frecuentan lugares abundantes en polen, el feng shui indica que tienen un significado más profundo de lo que parece.

¿QUÉ DICE EL FENG SHUI SOBRE LAS ABEJAS?

El concepto del feng shui tiene su origen en China, pero se ha hecho popular en el mundo occidental para promover armonía en los hogares y en las vidas personales. Esta filosofía se basa en el flujo de la energía vital, llamado "chi", y prioriza crear espacios abiertos que beneficien el bienestar, la salud y la prosperidad.

En el caso de las abejas, el feng shui considera que tienen una energía vibrante y que representan abundancia y prosperidad. Se ve la miel que producen como "oro líquido" y representa los frutos del esfuerzo colectivo.

En los hogares, su presencia recurrente significa que el espacio es ideal para el crecimiento personal o material. También puede simbolizar dinamismo, ya que su actividad constante representa progreso y nuevos ciclos positivos.

Enlazado con esta idea, también puede simbolizar armonía porque una casa con una abeja representa, para el feng shui, un espacio sin estancamiento y con vitalidad.

¿CÚAL ES EL SIGNIFICADO NATURAL DE SU PRESENCIA?

Además de su posible simbología filosófica, las abejas también tienen una explicación natural. Estas son atraídas a las viviendas por su búsqueda de polen, néctar, agua y refugio, todos los cuales se pueden encontrar en los hogares, especialmente si tienen un jardín.

Especialmente en temporadas calurosas o cuando hay viento o lluvia, las abejas buscan rincones secos o ventanas para protegerse de depredadores y del clima. Sin embargo, su presencia también señala que el entorno de la vivienda tiene aire puro, una biodiversidad sana y pocos pesticidas, ya que suelen evitar zonas contaminadas.

¿SE DEBEN AHUYENTAR?

Si es una sola abeja, es mejor no ahuyentarla o matarla porque indica que el entorno es ecológicamente saludable, además de que son polinizadores clave para la supervivencia de los espacios naturales.

No obstante, si se tiene que sacar de casa por agobio, alergia u otras razones, se puede abrir una ventana que tenga luz natural abundante para guiarla hacia fuera. No se debe agitar la abeja de ninguna manera para evitar que tenga una reacción defensiva.

Otra opción es utilizar humo frío para ahuyentarlas encendiendo velas cerca de las ventanas para evitar que entren en casa. Las plantas aromáticas también son un repelente natural, ya que los olores fuertes son agradables para los humanos, pero no para las abejas.

Estas se pueden colocar dentro del hogar en macetas o junto con las plantas del jardín para evitar la presencia de estos insectos. Otro consejo es evitar utilizar aromas dulces en las casas porque pueden resultar atractivos para las abejas.