Hojas amarillas, marrones o caídas: cómo saber lo que le pasa a tu monstera y cómo remediarlo

Una monstera en maceta - DANIEL SCICCHITANO - UNSPLASH

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

A menudo, los cambios de estación tienen consecuencias para las plantas que no siempre son positivas. Aunque algunas crecen y florecen sobre las mesas o en las esquinas de las viviendas, otras presentan síntomas de malestar.

Pueden ser difíciles de identificar, especialmente para aquellas personas con menos experiencia, ya que las pistas que dan las plantas pueden ser confusas. Para las monsteras, una planta común en muchas viviendas, los siguientes síntomas pueden revelar necesidades que no se están cumpliendo y cómo remediarlas.

¿QUÉ SIGNIFICA SI LAS HOJAS ESTÁN MARRONES?

Aunque una hoja marrón puede indicar estrés ambiental o plagas, si los bordes son de este color, es un claro indicativo de un exceso de riego, de acuerdo con la paisajista Natalia Sáez Achaerandio, conocida en redes sociales como En Abril Hojas Mil. Ajustando el riego y trasplantarla para cortar raíces negras o blandas son la mejor forma de combatir este problema.

En el caso de que tanto los bordes como puntos de la hoja se hayan vuelto marrones y encorvados, esto es síntoma de que la planta se ha quemado con el sol. Esto es especialmente común en plantas como las monsteras, por lo que es importante apartarla de la luz directa y cortar las hojas dañadas para que la planta no desperdicie su energía.

LAS HOJAS ESTÁN CAÍDAS O SON MÁS OSCURAS Y PEQUEÑAS QUE LO DEBIDO

Un problema común entre plantas que están en esquinas o en zonas escondidas es que sus hojas son más oscuras de lo que deberían ser y más pequeñas que las anteriores. Además, las monsteras pueden tener menos fenestraciones (los orificios naturales que tienen sus hojas) de las que tenían anteriormente.

Estas características son síntomas de que no están recibiendo suficiente luz, por lo que es recomendable cambiarla de lugar para que reciba luz indirecta abundante. Sin embargo, si sus hojas están caídas, es probable que la planta está estresada.

Entre los factores que pueden causar este efecto, Sáez destaca un trasplante equivocado, falta de riego o un exceso de calor.

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UNA HOJA ESTÁ AMARILLA

La paisajista señala que, si una hoja de una monstera se ha vuelto completamente amarilla, con un tono anaranjado, significa que la hoja ha cumplido su función. Esto ocurre porque la planta está priorizando nuevas hojas y es parte de su ciclo natural.

No obstante, si esto ocurre en múltiples hojas puede ser signo de deficiencias como el sobreriego o el exceso de sol. En ambos casos, es mejor cortar la hoja para que la planta siga creciendo.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE PARTE DE LA HOJA ESTÁ DESCOLORIDA?

Si la hoja presenta líneas y manchas blancas, esto puede ser signo de que tiene trips, de acuerdo con Sáez. Los trips son pequeños insectos que chupan la savia de las hojas de la monstera, causantes de la aparición de las manchas y la decoloración, y son considerados una plaga destructiva.

Para eliminarlo, se debe aislar la planta para que no contagie a ninguna otra y limpiar las hojas manualmente. Después, siguiendo los consejos del blog de la empresa de fertilizantes Farbio, se cortan las partes afectadas, especialmente las hojas jóvenes que aún están rizadas, ya que los trips quedan protegidos en ellas.

A continuación, se lavan las hojas con agua de la ducha, asegurando que se hayan eliminado los insectos de la superficie. Este proceso se debe repetir todos los días hasta que dejen de aparecer nuevas plagas.

Finalmente, como un paso opcional, se puede diluir unas gotas de aceite de neem en un litro de agua y rociar sobre la superficie de la planta de forma periódica; sus propiedades tienen propiedades insecticidas y actúa como un remedio natural.