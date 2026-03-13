El método fácil para limpiar el interior de la tostadora y dejarla como nueva - SARA JULIE - UNSPLASH

MADRID 13 Mar (EUROPA PRESS)

La tostadora es un aliado muy útil en la cocina. Tuesta, calientan e incluso puede cocinar algunos alimentos, pero esta versatilidad provoca la acumulación de restos en su fondo. Esto puede provocar olores a quemado durante su uso o problemas con su funcionamiento, como una palanca atascada.

Aunque se puede retirar la bandeja inferior de estos aparatos, esto no siempre es lo suficientemente efectivo. Algunos residuos se pegan a las paredes del interior o se enganchan en la rejilla, lo que puede generar frustración para los usuarios. No obstante, existen remedios fáciles y rápidos que devuelven las tostadoras a su estado original.

CÓMO LIMPIAR TOSTADORAS VERTICALES

Lo primordial cuando se está realizando cualquier limpieza de electrodomésticos es desenchufarlos y, en el caso de las tostadoras, asegurar de que estén frías antes de empezar. Además, su limpieza solo requiere un utensilio: un cepillo de dientes.

Se debe retirar la bandeja inferior y desechar los restos que hayan quedado en ella; si es necesario, se puede limpiar con una bayeta húmeda y jabón si tiene suciedad incrustada. Después, sobre un trozo de papel de cocina, se introduce el cepillo de dientes en la tostadora, frotando las paredes de su interior para que los restos adheridos puedan desprenderse.

Se debe tener cuidado con este proceso, ya que la presión puede dañar el interior de la tostadora. Si hay un resto que no se puede eliminar con las cerdas, se puede utilizar el mango del cepillo de dientes -o de un pincel-, siempre y cuando no esté hecho de metal y se haga con cuidado.

El equipo de la cooperativa de supermercados Consum resalta en un blog divulgativo que, para los residuos más difíciles, se puede utilizar sal gruesa dentro de la tostadora mientras se frota con el cepillo. Después, se sacude el aparato para eliminar los restos.

https://youtu.be/o4hB8Z1Atdk

LA LIMPIEZA DE TOSTADORAS PLANAS

Esta versión de las tostadoras suele resultar más difícil de limpiar por la forma en la que está diseñada. Por ello, si no tiene una bandeja extraíble, se debe seguir las instrucciones del fabricante para desmontar el aparato.

Otra opción es utilizar un cepillo de dientes o un pincel para desprender los residuos de las ranuras o de otros rincones de difícil acceso. A continuación, se coloca boca abajo sobre un trozo de papel de cocina y se sacude para expulsar los residuos.

La propia rejilla se puede lavar en el fregadero con agua y jabón tras separarla de la parte eléctrica del dispositivo, y el exterior se puede limpiar con un paño húmedo y jabón.