Una mezcla que sirve para todo: el truco con granos de café usados y bicarbonato que puede eliminar olores - ALEXANDER GREY - UNSPLASH

MADRID 30 (EUROPA PRESS)

Con la creciente concienciación sobre el efecto de los químicos y la popularidad de comprar productos ecológicos, cada vez más personas buscan una forma segura de limpiar sus hogares. Esto es especialmente relevante para aquellos con mascotas o con niños pequeños, ya que se busca eliminar químicos tóxicos de las superficies en la medida de lo posible.

En este contexto, soluciones caseras que se pueden utilizar en varios lugares de la vivienda ganan terreno. Por ello, una mezcla de bicarbonato con granos de café usados no solo sirve para remediar varios problemas en los hogares, sino que además reutiliza residuos.

¿PARA QUÉ SIRVE LA MEZCLA DE BICARBONATO CON CAFÉ?

Este truco resulta atractivo por su versatilidad y accesibilidad. El bicarbonato es un ingrediente popular por sus propiedades desodorizadoras y la textura abrasiva, pero suave, del café puede actuar como un exfoliante popular.

Su uso principal es en la limpieza. Al combinarlo con agua para crear una pasta, esta mezcla se puede frotar sobre las superficies de ollas, sartenes e incluso encimeras para limpiarlas. El café desprende la suciedad, mientras que el bicarbonato puede eliminar los residuos de los alimentos.

Siempre se debe hacer una prueba sobre la superficie para evitar cualquier daño que se pueda producir, ya que puede reaccionar con algunos materiales, como el aluminio, y provocar oxidación o rayones. Después de su uso, se debe enjuagar inmediatamente.

Esta mezcla, a pesar de ser suave, también se puede utilizar para neutralizar olores en los hogares, las neveras, las basuras o los coches. Se coloca en un recipiente abierto, sin añadir nada a la sustancia, en el lugar donde se quiera desodorizar; el bicarbonato absorbe la humedad del ambiente y el mal olor mientras que el café deja un ligero aroma.

También se puede utilizar como un repelente suave para aquellas casas que empiezan a notar la presencia de hormigas en sus cocinas o salones por el aumento de las temperaturas. Para ello, se espolvorea alrededor de plantas o de lugares de entrada de estos insectos, ya que el olor puede espantarlas, aunque su efecto está limitado a hormigas pequeñas.

CÓMO PREPARAR LA MEZCLA

Para preparar esta mezcla, el primer paso es secar el café usado extendiéndolo sobre una bandeja durante unas horas. Esto evitará la aparición de moho y humedades que reducen su efectividad.

La porción es 2:1, en la que se usan dos cucharadas de café por cada cucharada de bicarbonato. Estos se mezclan en un recipiente, creando una sustancia seca que se puede colocar en un recipiente o en una bolsa para desodorizar. Para hacer su versión húmeda para la limpieza, se usa la misma porción de ingredientes y el agua se añade gradualmente hasta formar una textura pastosa.

En general, tanto fresco como seco se debe elaborar y usar en el momento, aunque el café usado y secado se puede guardar en un recipiente hermético durante dos o tres días. Sin embargo, si este pierde aroma o si se humedece, se debe desechar.