Oficial | Los perfiles de este listado tienen prohibido comprar décimos de la Lotería de Navidad

Archivo - LOTERÍAS - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más emblemáticos del calendario español, con millones de personas participando cada año. Sin embargo, no todo el mundo puede comprar un décimo. La normativa española establece una serie de prohibiciones de participación que afectan a determinados perfiles, y cuyas consecuencias legales pueden implicar la imposibilidad de cobrar un premio en caso de resultar ganador.

Estas restricciones no son específicas del Sorteo de Navidad, sino que derivan de la Ley 13/2011, de regulación del juego, la norma que rige la participación en todos los juegos de azar de ámbito estatal, incluidos los gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El objetivo de estas limitaciones es proteger a los colectivos vulnerables, garantizar la integridad del sistema y evitar conflictos de interés.

QUIÉNES TIENEN PROHIBIDO PARTICIPAR EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD

Según el artículo 6 de la Ley 13/2011, existen prohibiciones subjetivas que impiden participar en los juegos de azar estatales, entre ellos la Lotería de Navidad. Estos son los perfiles:

1. Menores de 18 años

La ley prohíbe a los menores participar en cualquier tipo de juego de azar de ámbito estatal, y SELAE aplica controles tanto en puntos de venta como en su canal online para impedirlo.

2. Personas con prohibición judicial de participar en juegos de azar

Incluye a quienes, por resolución judicial, tengan restringida la capacidad de gestionar bienes o participar en actividades de juego.

3. Personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

Se trata de ciudadanos que solicitan voluntariamente ser excluidos del juego -por ejemplo, por problemas de ludopatía- o que han sido inscritos por decisión judicial o administrativa. Su participación está expresamente vetada.

4. Personas que participen en la organización, gestión o explotación del juego

El artículo 6.2.c de la Ley 13/2011 establece que quienes intervienen en la preparación, explotación o supervisión del juego no pueden participar en él. Esto incluye: empleados directamente vinculados a la gestión del juego, personal que interviene en la producción u organización y quienes tengan acceso a información privilegiada o intervengan en la operación del sorteo.

5. Altos cargos de la autoridad reguladora del juego

El presidente, consejeros y directivos de los organismos encargados de supervisar el juego tampoco pueden participar, así como sus cónyuges o convivientes, para evitar conflictos de interés.

¿QUÉ OCURRE SI UNA PERSONA DE ESTA LISTA COMPRA UN DÉCIMO Y RESULTA GANADORA?

La ley es clara al establecer que estas personas no pueden participar en juegos de azar de ámbito estatal, lo que, en la práctica, implica que no pueden cobrar un premio si resultan ganadoras. En los sorteos gestionados por SELAE, la identidad de los ganadores debe verificarse en los premios iguales o superiores a 2.000 euros; en ese proceso, el organismo está obligado legalmente a impedir el pago cuando la persona pertenece a un colectivo con participación prohibida.

En materia de sanciones, la Ley 13/2011 dispone que tanto los operadores como las personas físicas o jurídicas que permitan la participación de menores o de personas con acceso prohibido pueden incurrir en infracciones. Esto incluye a los puntos de venta, que pueden ser sancionados si no cumplen con sus obligaciones de verificación y control previstas en la normativa.

POR QUÉ EXISTEN ESTAS PROHIBICIONES

Las restricciones no buscan limitar el acceso al sorteo sin motivo, sino proteger a quienes se consideran vulnerables y garantizar la transparencia del sistema.

En el caso de los menores, se trata de impedir que accedan a actividades económicas que implican riesgo.

Para personas inscritas en registros de autoexclusión, la finalidad es protegerles de una actividad potencialmente nociva.

En el caso del personal relacionado con la gestión del juego o los altos cargos del regulador, la ley actúa para evitar conflictos de interés, prevenir el fraude y mantener la integridad del sistema.

El objetivo final es asegurar que todos los participantes lo hagan en igualdad de condiciones y que ninguna persona con acceso privilegiado o con restricciones legales participe en un sorteo público.