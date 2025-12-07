"Las ramas no se abren así": el truco que transforma un árbol de Navidad pobre en uno frondoso

Cómo colocar las ramas para conseguir que tu árbol de Navidad luzca frondoso y natural - UNSPLASH - TESSA RAMPERSAD

Colocar el árbol de Navidad es uno de los rituales más esperados del mes de diciembre, pero no siempre el resultado es el deseado. Muchos árboles artificiales parecen escasos de volumen o quedan con huecos visibles, lo que hace que la decoración luzca menos. En la mayoría de los casos, el problema no está en el árbol, sino en la forma de abrir sus ramas.

Una trabajadora de Almacén Casa Viva (@almacencasaviva) ha explicado en un vídeo cómo orientar correctamente las ramas para lograr un acabado más frondoso y armónico. El truco es sencillo, no requiere materiales extra y puede transformar por completo el aspecto del árbol.

CÓMO COLOCAR LAS RAMAS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

El primer paso debe hacerse antes de colocar la rama en la estructura principal del árbol. Hay que tomarla en la mano tal y como iría orientada y abrir sus ramificaciones en varias direcciones: hacia los lados y ligeramente hacia arriba. Evita dirigirlas hacia abajo, porque aplana el conjunto y hace que el árbol pierda volumen.

A continuación, la trabajadora recomienda un pequeño gesto para dar naturalidad: colocar cuatro dedos por encima de la rama y uno por debajo para hacer un doblez suave, elevando la punta sin forzarla. Esta curvatura ayuda a que las ramas no queden rígidas y permite que rellenen mejor los espacios.

Este método permite que el árbol adquiera dimensión y facilita además el proceso de decoración. Unas ramas bien abiertas crean superficie suficiente para distribuir luces y adornos sin que se amontonen ni caigan hacia delante.

CÓMO MANTENER LAS RAMAS VISTOSAS DURANTE LAS FIESTAS

La tienda de decoración inglesa Marco Paul recuerda que, para mantener las ramas en su sitio durante todo el periodo navideño, es fundamental que el árbol esté bien asentado sobre una base estable. También aconseja repartir los adornos de forma equilibrada, evitando colocar piezas pesadas en las puntas, ya que pueden deformar la rama con el paso de los días.

Por último, recomiendan revisar periódicamente la estructura y recolocar las ramas que se hayan movido, especialmente tras añadir nuevos adornos o después de que el árbol haya sido manipulado.