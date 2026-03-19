5 Regalos Originales Y Fáciles Para El Día Del Padre Que Se Pueden Hacer En Casa - TIM MOSSHOLDER - UNSPLASH

MADRID 19 Mar (EUROPA PRESS)

Los días en los que se celebran a los padres son festividades importantes en España; permiten que se agradezca el rol que desempeñan en las vidas de sus familiares. Algunos compran regalos y tarjetas para celebrar a los padres o abuelos en sus vidas, mientras que otros buscan formas personales de transmitir este mensaje.

Por ello, las manualidades son un recurso popular para las personas y para los padres. Permiten mostrar agradecimiento a través de mensajes personales, al tiempo que su elaboración puede resultar divertida. Sin embargo, puede resultar difícil pensar en ideas atractivas para hacer y regalar.

UN DELANTAL PERSONALIZADO

Para los padres cocineros o a los que les gusta hacer una barbacoa en el jardín durante la primavera o el verano, un delantal personalizado puede ser la solución perfecta. Solo se necesita un delantal blanco, pintura para telas, un pincel y un rotulador para telas.

Utilizando la pintura, se puede pintar la mano de los seres queridos y presionarla sobre el delantal, dejando su huella en color. Con el rotulador se puede identificar la mano y escribir mensajes personales sobre el delantal.

Se pueden pintar dibujos, hacer diseños y hasta conseguir una foto personal que se puede planchar sobre la tela con papel de transferencia para un toque extra. Al finalizar el proceso de diseño, se debe dejar secar la tela un par de días.

COMEDEROS CASEROS PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA

En el caso de que el ser querido sea un amante de los pájaros o que disfrute de la naturaleza, una buena opción es crear comederos caseros para atraer aves al jardín. Solo se necesita un cono de pino, mantequilla de cacahuete, comida de pájaro y cuerda.

Para que el cono de pino se sujete adecuadamente, se aconseja atar la cuerda varias veces alrededor del tallo superior hasta que esté prieto y seguro. A continuación, se rellenan los huecos con mantequilla de cacahuete y se cubre con comida para pájaros. Esto se puede colgar en un árbol y se puede rellenar de forma periódica.

Una alternativa a los conos de pino es una rama caída. Se puede hacer agujeros en la rama, rellenarlos con mantequilla de cacahuete y comida para pájaros y colgarla en el exterior.

UNA BANDEJA PERSONAL DE ARCILLA

Esta manualidad requiere arcilla de secado al aire, ya que facilita el proceso significativamente. Con este material, se aplana con un rodillo en forma de rectángulo y se levantan las esquinas para crear la forma de una pequeña bandeja. Se debe dejar secar la arcilla hasta que se endurezca, siguiendo las instrucciones.

Después, se pinta un diseño o un mensaje sobre la bandeja y se vuelve a dejar secar. Una vez finalizado este proceso, se recomienda aplicar una capa de barniz para asegurar que el diseño dure con el uso.

MANUALIDADES CON CARTULINA

Especialmente en hogares con niños pequeños, la cartulina es un material que se suele tener a disposición. Este papel se puede usar para crear una cámara que incluya una foto de algún recuerdo importante.

Para elaborarla, el primer paso es crear un marco para la foto. Con una hoja de cartulina, se dobla a la mitad y se dibuja en una de las caras la forma de una cámara. Esta se recorta, asegurando que el doblez esté en un lateral. Además, se debe hacer un agujero en uno de los lados donde está la lente para permitir que se vea la foto.

A continuación, se pegan los dos lados del papel, aunque solo por los bordes superiores e inferiores para permitir que se pueda insertar y retirar la fotografía. En una hoja aparte, se recorta un rectángulo del tamaño del marco de una fotografía con un semicírculo, asegurando que sea lo suficientemente pequeño para encajar en el espacio dentro de la cámara, pero, que el semicírculo sobresalga.

Después, se diseña la cámara al gusto con colores o cualquier otro material que se tenga a disposición. Finalmente, se pega la fotografía al marco y se inserta en la cámara.

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UN CINTURÓN DE HERRAMIENTAS CASERO

En el caso de que el padre, abuelo o ser querido sea un manitas, podría agradecer su propio cinturón de herramientas hecho a su medida en casa. Aunque parece complicado, en realidad requiere poco tiempo y poco cosido.

Se recomienda utilizar un mantel individual de tela, ya que es resistente al peso de las herramientas. Este se dobla a la mitad y se cosen los lados, dejando la parte superior abierta, con una máquina de coser. Se puede incorporar puntadas en el interior del bolsillo para hacer compartimentos para diferentes herramientas

Se debe coser una cinta de algodón ancha y larga en ambos laterales superiores del bolsillo para que se pueda atar a la cintura. Además, se puede añadir un gancho con cinta en uno de los laterales para sujetar un martillo.

LLAVEROS PERSONALIZADOS

Existen múltiples opciones de llaveros personalizados caseros para que los padres o abuelos lleven el recuerdo con ellos allá a donde vayan. Una de ellas consiste en recortar fotos de seres queridos, pegarlas al interior de las chapas de refrescos y colgarlas de las llaves con cuerda o incluso con un clip.

Otra opción es reutilizar antiguas matrículas si se tienen en casa. Estas se pueden recortar para extraer iniciales de hijos o seres queridos, crear un agujero en la zona superior e incorporar un anillo de llavero para que se puedan colgar las llaves. Se recomienda, además, lijar las esquinas, ya que están afiladas.