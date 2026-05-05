Sal y romero: cómo combatir la humedad en los armarios y zapateros - MIGUEL BAIXAULI - UNSPLASH

MADRID 5 (EUROPA PRESS)

Los cambios de temperatura y de tiempo son característicos de la primavera y dan lugar a la floración de las plantas, pero también a problemas en los hogares. La humedad se acumula, especialmente en espacios pequeños con poca ventilación, y el aumento de las temperaturas puede tener efectos negativos sobre el ambiente.

La eliminación de la humedad, de los malos olores generados por los cambios de temperatura y de los insectos atraídos por estos dos elementos se convierte en una preocupación para muchos. Por ello, un truco casero con sal gruesa y romero puede ayudar a combatir estos problemas en los armarios y zapateros.

¿QUÉ HACE LA SAL Y EL ROMERO?

La sal gruesa es particularmente eficaz para la absorción de humedades. Al estar expuesta al aire en espacios pequeños, como un armario o un baño de tamaño reducido, puede reducir la humedad relativa, lo que ayuda a prevenir la aparición de moho y olores desagradables.

El romero, por su parte, contiene aceites esenciales que ayudan a enmascarar malos olores, aunque tiene una duración limitada. No obstante, estos mismos aceites esenciales disuaden la presencia de ciertos insectos, como las moscas, porque resultan desagradables para su sistema sensorial y pueden actuar como repelentes naturales.

Por ello, la combinación de sal gruesa con romero se puede utilizar en espacios reducidos, como los armarios o los zapateros, para reducir la humedad -algo particularmente importante para aquellos que viven en lugares con climas húmedos- y la presencia de insectos, como las polillas, que pueden dañar la ropa y las telas.

¿CÓMO SE PUEDE USAR?

La preparación es sencilla: solo se necesita un recipiente de cristal, sal gruesa y romero fresco. En un bol, bote o frasco, se incorpora una capa de sal gruesa y se colocan las ramas de romero dentro. Esto se deja destapado en los lugares en los que se quiere deshumidificar.

En el caso de que se quiera potenciar su capacidad de tapar malos olores, como puede ser el caso de un zapatero, se pueden agregar unas gotas de aceite esencial de romero o eucalipto para un aroma más intenso. Esto también puede ayudar a espantar insectos de la zona, pero no se recomienda añadir una cantidad excesiva (un máximo de 10 gotas por medio kilo de sal) porque puede apelmazar la sal.

Además, en lugar de utilizar un frasco de cristal se puede guardar en una bolsa de tela, ya que esta se puede colgar dentro de un armario o colocar en lugares de difícil acceso para frascos voluminosos. No obstante, un recipiente de cristal es más apto para espacios visibles como los baños, ya que puede combinar funcionalidad con decoración y protege el romero de la degradación rápida.

¿TIENE LIMITACIONES?

Aunque este método puede ser eficaz en espacios reducidos, es un complemento a la deshumidificación y no un reemplazo de los deshumidificadores eléctricos. Esto es especialmente relevante en climas con humedades muy altas, ya que la sal gruesa puede absorber la humedad de ambientes pequeños, pero no soluciona el problema de fondo.

Por otra parte, aunque el romero tiene un olor desagradable para los insectos, tiene un efecto suave, por lo que funciona como un complemento a los insecticidas, pero no un reemplazo.