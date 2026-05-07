Ni vinagre ni jabón: cómo eliminar definitivamente las malas hierbas entre los adoquines - FERDINAND HO - UNSPLASH

MADRID 7 (EUROPA PRESS)

La humedad y las temperaturas de la primavera provocan la rápida germinación de las malas hierbas en los jardines. Estas tienden a aparecer en lugares inesperados y pueden romper la estética de los espacios exteriores cuidados.

Un problema recurrente es cuando estas empiezan a aparecer entre adoquines, ya que crean un aspecto descuidado y, con el paso del tiempo, pueden dañar la superficie de algunos materiales. Aunque existen soluciones caseras que pueden ser efectivas para eliminar la presencia de esta vegetación, algunos buscan soluciones a largo plazo.

¿LAS MALAS HIERBAS SON MALAS?

Coloquialmente, se llaman malas hierbas a aquellas plantas que aparecen indeseadamente, pero en realidad no son malas en sí mismas. De acuerdo con información divulgada por el vivero y empresa de jardinería Planflor, estas hierbas pueden ser útiles para la fauna y pueden proteger el suelo de la erosión y atraer insectos.

No obstante, suelen tener una asociación negativa por los daños que pueden causar a algunos materiales a largo plazo, la imagen que dan en los jardines y por la competencia que pueden suponer para otras plantas. Planflor explica que, ya que muchas de las plantas que se cultivan en los hogares no son nativas de la zona, al crecer al lado de una hierba que sí lo es, la segunda estará mejor dotada para explotar los nutrientes de la tierra.

Por ello, se suele retirar las hierbas hasta que las plantas cultivadas sean suficientemente resistentes para poder crecer sin el problema de competencia, de acuerdo con los especialistas.

Además, algunas de estas hierbas pueden transmitir enfermedades o plagas a otras plantas, de acuerdo con el catedrático de Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro, en declaraciones recogidas por Maldita. No obstante, esto puede verse afectado por la diversidad en la zona, ya que ciertos insectos o animales pueden controlarlo.

CÓMO SE PUEDEN ELIMINAR PERMANENTEMENTE

Aunque se puede usar vinagre, productos químicos o retirar de forma manual las hierbas indeseadas, muchos buscan una forma de evitar que vuelvan a aparecer para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Una opción es usar una base de grava compactada y arena debajo de adoquines, ya que actúan como una barrera a las raíces mientras permiten la filtración de agua. No obstante, según recoge el medio Southern Living, se debe evitar colocar hojas de plástico por debajo de los adoquines porque crean un ambiente húmedo que favorece la aparición de hierbas y erosionan la tierra.

También se puede colocar una malla antihierba geotextil debajo de los adoquines, lo que bloquea su crecimiento, pero permite el paso de agua. En el caso de que no se quiera levantar los adoquines, se puede utilizar arena polimérica para rellenar las juntas, un material que tampoco bloquea el drenaje.

Para aplicarlo, primero se deben retirar todas las hierbas, raíces y residuos en los adoquines; además de retirarlos, se pueden utilizar productos químicos para matar laa hierbas de raíz. Después, se esparce la arena polimérica sobre adoquines limpios y se usa una escoba para meterla en las juntas.

Posteriormente, se retiran los residuos para evitar que se endurezcan en lugares no deseados y se activa la arena con agua. Esto crea un sello que permite el drenaje de agua y es flexible, pero crea una barrera efectiva contra la erosión, las malas hierbas e insectos.

Este mismo proceso se puede llevar a cabo con otros selladores de adoquines con base de agua, ya que son fáciles de limpiar, no impermeabilizan por completo y pueden estabilizar las juntas de los adoquines.