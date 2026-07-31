Acciona cae más de un 5% tras reducir un 84% su beneficio hasta junio por la ausencia de plusvalías

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acciona cayó este viernes más de un 5% en bolsa, tras presentar unos resultados semestrales que arrojaron una caída del 84% en el beneficio neto, hasta los 83 millones de euros, debido a la ausencia de plusvalías, que sí se anotó en el periodo comparable del año pasado.

En concreto, firmó un descenso del 5,39%, hasta cerrar la jornada en 238,6 euros por acción, al tiempo que su filial Acciona Energía retrocedió otro 3,64%, hasta un precio de 21,7 euros por título.

En cualquier caso, ambas han vuelto a los niveles a los que cotizaban hace apenas tres días, después de que esta semana se impulsasen en bolsa al recibir ofertas de varios fondos para comprar Acciona Energía.

Este viernes, su presidente, José Manuel Entrecanales, ha enfriado de nuevo en una conferencia con analistas la posibilidad de una venta total de la filial energética a un fondo, reiterando que es una opción "improbable", aunque ha admitido que se tomará en cuenta.

En cuanto a los resultados, un análisis de Banco Sabadell señala que están en línea con lo esperado, ya que la mayor "debilidad" en el área energética se ha visto compensada por la mejor evolución de Nordex, su participada alemana dedicada a la fabricación de aerogeneradores, y de la división de infraestructuras.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 25,9%, hasta los 1.153 millones de euros, ante la ausencia de plusvalías por la rotación de activos, que en el primer semestre de 2025 aportaron 443 millones de euros. Sin contar este impacto, el Ebitda habría subido un 3,5%.