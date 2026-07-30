Gasolineros advierten de que carburantes subirán más de 6 céntimos a partir del 1 de agosto por el IEH

Archivo - GASOLINA, GASOIL, PRECIOS, IPC, COMBUSTIBLE, CARBURANTE, GASOLINERA, CONSUMO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que el precio de venta al público de los carburantes registrará una subida directa de más de seis céntimos por litro en todo el territorio nacional a partir de este sábado, día 1 de agosto, por el incremento del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).

En un comunicado, la patronal de los gasolineros destacó que esta variación responde a la aplicación durante el mes de agosto de los tipos del Impuesto Especial de Hidrocarburos previstos en el RD 18/2026, lo que se traducirá en un incremento de 5 céntimos sobre el que se viene aplicando en julio, "más su correspondiente IVA adicional, superando en total los 6 céntimos de encarecimiento por litro en el surtidor".

Así, CEEES lamentó que no se haya mantenido el IVA al 10% hasta después del verano, "una medida que habría protegido el consumo familiar, la competitividad de las empresas y la campaña turística".

Por ello, solicitó formalmente la extensión de las reducciones fiscales aprobadas por el RDL 7/2026 al menos hasta la finalización del periodo estival, ya que consideró que mantener la rebaja del IVA al 10% y la minoración del IEH durante los meses de mayor movilidad del año resulta "clave para no lastrar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus desplazamientos vacacionales, evitar presiones inflacionistas adicionales sobre el transporte y proteger la competitividad de la actividad turística, motor clave de la economía española".

Además, ante este escenario de cambio fiscal, CEEES recalcó que las estaciones de servicio han actuado "con absoluta transparencia" y responsabilidad durante todo el periodo de aplicación de las rebajas fiscales, tal y como ha sido avalado por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno.