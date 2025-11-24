Aedas Homes sube un 11% tras la mejora de la oferta de Neinor Homes en su OPA hasta 24 euros por acción

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Aedas Homes subían casi un 11% en el arranque de la sesión bursátil de este lunes, después de que Neinor Homes anunciara un incremento del 12,5% en la contraprestación ofrecida a los accionistas minoritarios en su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la promotora, hasta los 24 euros por título.

En concreto, Aedas lideraba las subidas del Mercado Continuo, índice en el que cotiza, con un avance del 10,8%, situando sus títulos en 23,6 euros hacia las 09.45 horas.

El precio ofrecido en la OPA, de 24 euros por acción, supone una prima de alrededor del 1,6% respecto a la cotización actual de Aedas Homes.

Esta decisión, comunicada el pasado viernes tras el cierre del mercado, se produce después de que Neinor Homes recibiera inquietudes por parte de sus accionistas sobre el precio inicial ofertado y la necesidad de aprobar una segunda OPA obligatoria.

Neinor Homes pretende así conseguir una mayor aceptación a su oferta, aunque esta segunda OPA solo se activará en el supuesto de que las declaraciones de aceptación no lleguen al 50% de los derechos de voto de Aedas Homes, excluyendo de este recuento el 79% en manos de Castlelake.

La promotora ya pactó en junio con este fondo una contraprestación de 21,3 euros por acción para hacerse con su 79%, una operación que espera concluir durante el cuarto trimestre de 2025 tras la aprobación de la misma por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los próximos días.

Sin embargo, ese precio de 21,3 euros está lejos de los 24 euros (descontando los dividendos entregados con posterioridad) en los que cotizaba Aedas Homes antes de anunciarse la OPA, lo que ha causado inquietud en los minoritarios, así como la calificación de este precio como 'no equitativo'.

Por ello, Neinor Homes subirá hasta los 24 euros el precio por acción en una segunda OPA, con el objetivo de que sea calificado como 'equitativo', según lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1066/2007.

De esta forma, la OPA obligatoria posterior se lanzará, sujeto a la oportuna autorización de la CNMV, lo antes posible después de completarse la oferta voluntaria, con el objetivo de acelerar la adquisición del capital restante en manos de accionistas minoritarios.

"La prioridad de Neinor Homes es cerrar la operación de forma rápida, ordenada y con todos los accionistas alineados, permitiendo que la compañía centre su tiempo y recursos en aquello que mejor sabe hacer: promover vivienda de alta calidad allá donde más se necesita", ha argumentado Neinor Homes, que defiende que esta operación "no tiene precedentes en el mercado".