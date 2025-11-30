La capitalización de la Bolsa se impulsa hasta los 1,5 billones de euros en octubre

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capitalización bursátil de las cotizadas en España ha ascendido un 0,18% en el décimo mes de 2025 -equivalente a 2.665 millones de euros- en comparación con el cierre del mes previo, hasta situarse en los 1,512 billones de euros, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Del mismo modo, cabe destacar que en lo que va de 2025 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 22,8%, equivalente a 280.920 millones de euros, respecto al cierre de 2024.

De su lado, en un vistazo interanual, la capitalización bursátil de la Bolsa se ha visto ampliada en un 21,6%, equivalente a 268.660 millones de euros, en comparación con el dato de octubre de 2024.

En un plano más amplio y de vuelta con el décimo mes de 2025, las financieras han visto ampliada su capitalización mensual un 1,8% -equivalente a 6.575 millones-, hasta situar su monto total en 373.750 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2024 han sumado 154.365 millones.

En paralelo, las compañías petroleras y energéticas han cerrado octubre con un avance de 15.700 millones de euros, un 7,7% más, hasta situar el monto total en 219.845 millones; en el año, han subido en unos 54.480 millones.

Por su parte, sectores como bienes de consumo -la gran mayoría del peso corresponde a Inditex- han atravesado octubre con una subida de la capitalización de un 1,16%, 2.065 millones más, hasta dejar la partida acumulada en 179.305 millones; pese a ello, en el cómputo anual, este sector ha decrecido en 3.745 millones.

A cierre de octubre, los principales valores de la Bolsa española por capitalización bursátil eran Inditex, con 149.289 millones de euros; Banco Santander, con 131.377 millones; Iberdrola, con 117.355 millones; BBVA, con 100.482 millones; y CaixaBank, con 64.917 millones.

Cabe destacar a su vez que octubre fue un mes histórico para el principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, toda vez que batió sus máximos históricos de 2007 para marcar así un registro inédito sobre los 16.000 puntos.