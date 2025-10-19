Las cotizadas españolas reparten hasta septiembre casi 30.000 millones en dividendos y rozan el total de 2023

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Impulsan su capitalización en 54.800 millones en septiembre y avanzan un 22,5% en lo que va de 2025, marcando máximos de 2007

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas cotizadas españolas han repartido 29.210 millones de euros entre sus accionistas hasta el mes de septiembre, lo que se traduce en un alza de un 10,5% en comparación con el mismo periodo de 2024 y rozar el resultado total de 2023, cuando la Bolsa fue testigo del desembolso de 30.300 millones.

Cabe destacar que en el cómputo total de 2024 las empresas cotizadas españolas repartieron 37.500 millones de euros entre sus accionistas, lo que implicó un 25% más que en el ejercicio de 2023 y el segundo dato más alto de la serie histórica, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME) consultados por Europa Press.

Así, y pese a meses de escasa remuneración a los partícipes como son agosto y septiembre, queda por delante el último trimestre, uno de los más exigentes a la hora de retribuir a los accionistas --el año pasado se abonaron 11.000 millones en dicho periodo--, por lo que 2025 podría asaltar la segunda plaza en el histórico de ejercicios más generosos en cuanto al abono de dividendos.

A favor de esta tesis, cabe destacar que el BBVA, al constatar el fracaso de su OPA hostil sobre el Banco Sabadell, anunció el jueves que retomaba su plan de retribución a sus accionistas con una "significativa recompra de acciones".

El banco tiene planeado repartir 36.000 millones de euros entre sus accionistas hasta 2028. A corto plazo, BBVA ha anunciado que prevé contar con 13.000 millones de euros para distribuir a sus accionistas.

"En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución al accionista", destacó el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

El 31 de octubre se retomará la recompra de aciones pendiente, por un importe de 1.000 millones de euros. Posteriormente, el 7 de noviembre se pagará un dividendo de 0,32 euros por acción, lo que supone un reparto total de 1.800 millones de euros.

Además, dado el importante exceso de capital acumulado sobre el 12%, el consejo de administración de BBVA ha acordado poner en marcha una "significativa recompra de acciones adicional", tan pronto como reciba la autorización del BCE.

Con el foco de vuelta en la singularidad de este pasado septiembre, un mes estacionalmente de baja gratificación a los accionistas, las empresas cotizadas españolas repartieron 212 millones de euros, lo que se traduce en un descenso de un 27% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando el monto ascendió a 291 millones. De hecho, septiembre ha sido el mes con la retribución más baja en lo que va de 2025.

En este mes, el gestor bursátil ha sido testigo de un reducido volumen de reparto de dividendos de la mano de Ebro Foods y Unicaja Banco.

El mercado español ha seguido manteniendo en septiembre su buena evolución al son del alza de un 3,61% por parte del índice nacional de referencia en dicho mes, hasta cerrar el Ibex 35 ligeramente al filo de los 15.500 puntos, una cota por la que ha vuelto a marcar máximos de 2007.

LA CAPITALIZACIÓN DE LA BOLSA SE IMPULSA EN 54.800 MILLONES EN SEPTIEMBRE

La capitalización bursátil de las cotizadas en España ha ascendido un 3,77% en el noveno mes de 2025 -equivalente a 54.800 millones de euros- en comparación con el cierre del mes previo, hasta situarse en los 1,510 billones de euros, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Del mismo modo, cabe destacar que en lo que va de 2025 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 22,5%, equivalente a 278.250 millones de euros, respecto al cierre de 2024.

De su lado, en un vistazo internanual, la capitalización bursátil de la Bolsa se ha visto ampliada en un 19,6%, equivalente a 248.315 millones de euros, en comparación con el dato de julio de 2024.

En un plano más amplio y de vuelta con el noveno mes de 2025, las financieras han visto ampliada su capitalización mensual un 5,6% -equivalente a 19.600 millones-, hasta situar su monto total en 347.580 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2024 han sumado 147.800 millones.

En paralelo, las compañías petroleras y energéticas han cerrado septiembre con un avance mínimo de 680 millones de euros, hasta situar el monto total en 204.150 millones; sin embargo, en el año han subido en 38.780 millones.

Por su parte, sectores como bienes de consumo -la gran mayoría del peso corresponde a Inditex- han atravesado septiembre con una subida de la capitalización de un 9,2%, casi 15.000 millones más, hasta dejar la partida acumulada en 177.240 millones; pese a ello, en el cómputo anual, este sector ha decrecido en 5.800 millones.

A cierre de septiembre, los principales valores de la Bolsa española por capitalización bursátil eran Inditex, con 146.390 millones de euros; Banco Santander, con 132.090 millones; Iberdrola, con 107.600 millones; BBVA, con 94.170 millones; y CaixaBank, con 63.390 millones.