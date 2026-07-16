Digi debuta en Bolsa a 6 euros por acción tras revalorizarse un 7,1% sobre el precio de salida

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, ha debutado este jueves en Bolsa a un precio de 6 euros por acción, lo que supone una variación del 7,1% respecto al precio de salida fijado en 5,6 euros.

La operación, cuyo folleto fue inscrito y aprobado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), implicaba una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros al precio de salida.

El precio definitivo de la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) se confirmó el pasado martes después de que la oferta fuera sobresuscrita, lo que, según destacó la compañía, reflejó una "fuerte demanda por parte de inversores institucionales internacionales y nacionales".

Las acciones ordinarias, que se han admitido a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, cotizarán a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) bajo el símbolo 'Digis'.

Antes del toque de campana en la Bolsa de Madrid, el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, ha defendido que el precio de salida "es un precio que permite capacidad de mejora de la valoración a medio y largo plazo" y ha subrayado que el objetivo de la compañía no era maximizar la valoración inicial, sino "hacer una buena colocación" que genere interés y permita contar con un grupo de inversores que respalden el plan de negocio a largo plazo y contribuyan a consolidar su desarrollo en España.

En este contexto, Varzaru ha señalado que la compañía contempla la posibilidad de colocar en el mercado un 5% adicional de su capital tras la salida a Bolsa inicial, en función de la evolución de la cotización y de las condiciones del mercado, una operación que podría llevarse a cabo "en algún momento, el próximo año o en dos".