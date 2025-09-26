Duro Felguera se dispara un 13% tras lograr un principio de acuerdo con la SEPI y los mexicanos

La compañía asturiana esquiva el concurso de acreedores

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera se disparaba más de un 15% en los primeros compases de la jornada bursátil de este viernes tras lograr un principio de acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que poseen casi el 55% de la firma asturiana.

De este modo, las acciones del grupo de ingeniería y bienes de equipo subían un 15,38% en el Mercado Continuo, índice en el que cotizan, hasta intercambiarse a 0,315 euros por título hacia las 9.15 horas, aunque minutos después moderaban el avance hasta el 14,65%%, situándose en 0,313 euros.

Duro Felguera ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, y Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Así lo comunicó la compañía asturiana este jueves, con la Bolsa ya cerrada, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el consejo de administración aprobara el pasado lunes, 22 de septiembre, el plan de reestructuración, así como la continuación de los trámites que procedan para procurar su homologación.

La compañía asturiana aseguró que continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para "el buen fin de la operación y la viabilidad" de la compañía.

Duro Felguera cerró la jornada bursátil de este jueves con un alza del 20,53%, hasta marcar un precio de 0,273 euros, tras dispararse en algunos momentos de la sesión un 30%.

El grupo ya detalló la hoja de ruta diseñada por la dirección durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó afectando a 180 trabajadores, el 12,9% de los cerca de 1.400 empleados que integran la empresa.

Tras este principio de acuerdo con la SEPI, la compañía esquiva el concurso de acreedores.

"La dirección de Duro Felguera, liderada por su presidente, Eduardo Espinosa, ya ha concretado un acuerdo con la SEPI, su principal acreedor, y está a la espera de recibir la autorización por parte de los comités de riesgos de los bancos, extremo que prevé lograr en los próximos días", adelantaba este jueves el diario 'El Economista'.

En concreto, el acuerdo estaría basado en el compromiso de los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar su viabilidad y evitar la entrada en concurso de acreedores.

DENTRO DEL PLAN

Duro Felguera, mientras continúa avanzando en la negociación para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación aún no está cerrada, estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de la ciudad y trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

Además, la empresa asturiana cerró el acuerdo de venta de su fábrica de calderería pesada 'El Tallerón', ubicada en el puerto de Gijón, a Indra por 3,65 millones de euros.

Finalmente, la compañía ha firmado el ERE que afectará a 180 trabajadores, casi un 13% de la plantilla, tras rebajar la cifra inicial propuesta, y mejorar las condiciones de indemnización.

Estas tres medidas --venta de la sede, desinversión en 'El Tallerón' y la aplicación del ERE-- forman parte del plan de viabilidad con el que Duro Felguera busca asegurar su continuidad.