Duro Felguera sube casi un 30% en la semana tras lograr principio de acuerdo con la SEPI y mexicanos

La compañía asturiana esquiva el concurso de acreedores

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Duro Felguera han concluido la semana con una subida acumulada de un 29,8%, hasta situar el precio unitario de sus acciones en los 0,294 euros, después de lograr un principio de acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sus accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que poseen casi el 55% de la firma asturiana.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, el avance semanal se explica principalmente por los resultados de estas dos últimas sesiones, en tanto que el jueves se disparó un 20,53% y este viernes un 7,69%.

Así, en lo que va de año, la cotizada acumula una revalorización bursátil en 2025 de un 29,85%, con una capitalización bursátil al cierre de esta jornada de 63,3 millones de euros.

Sobre lo acaecido esta semana, cabe observar que el grupo de ingeniería y bienes de equipo ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, y Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

Así lo comunicó la compañía asturiana este jueves, con la Bolsa ya cerrada, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el consejo de administración aprobara el pasado lunes, 22 de septiembre, el plan de reestructuración, así como la continuación de los trámites que procedan para procurar su homologación.

La compañía asturiana aseguró que continúa desarrollando todas las actuaciones necesarias con los acreedores y demás partes afectadas para "el buen fin de la operación y la viabilidad" de la compañía.

El grupo ya detalló la hoja de ruta diseñada por la dirección durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó afectando a 180 trabajadores, el 12,9% de los cerca de 1.400 empleados que integran la empresa.

Tras este principio de acuerdo con la SEPI, la compañía esquiva el concurso de acreedores.

El acuerdo estaría basado en el compromiso de los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar su viabilidad y evitar la entrada en concurso de acreedores.

DENTRO DEL PLAN

Duro Felguera, mientras continúa avanzando en la negociación para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación aún no está cerrada, estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de la ciudad y trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

Además, la empresa asturiana cerró el acuerdo de venta de su fábrica de calderería pesada 'El Tallerón', ubicada en el puerto de Gijón, a Indra por 3,65 millones de euros.

Finalmente, la compañía ha firmado el ERE que afectará a 180 trabajadores, casi un 13% de la plantilla, tras rebajar la cifra inicial propuesta, y mejorar las condiciones de indemnización.

Estas tres medidas --venta de la sede, desinversión en 'El Tallerón' y la aplicación del ERE-- forman parte del plan de viabilidad con el que Duro Felguera busca asegurar su continuidad.