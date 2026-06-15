Iberdrola toca máximos históricos en Bolsa tras subir un 0,84% y superar los 138.000 millones de valor

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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha alcanzado nuevos máximos históricos en Bolsa después de avanzar un 0,84% en la sesión de hoy, hasta los 20,49 euros por acción. Con este cierre, la capitalización de la eléctrica supera los 138.000 millones de euros, lo que la sitúa como la primera 'utility' eléctrica de Europa y entre las dos mayores del mundo por valor en el mercado.

El 'rally' bursátil refleja el sólido desempeño de la compañía y la creciente confianza de los inversores en su modelo de negocio, basado en activos regulados que aportan estabilidad en un contexto de elevada volatilidad e incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, según fuentes del mercado.

Los analistas destacan que la elevada visibilidad de resultados y la recurrencia de los ingresos han sido claves para el apoyo sostenido de los accionistas.

IMPULSO DEL NEGOCIO DE REDES Y RENOVABLES

El impulso en Bolsa se produce en un escenario de fuerte crecimiento internacional, con especial protagonismo de mercados como Estados Unidos, Reino Unido y la Europa continental.

Iberdrola sigue ejecutando un ambicioso plan inversor centrado en el refuerzo y expansión de las redes eléctricas, infraestructuras consideradas esenciales para la electrificación de la economía, y en el desarrollo selectivo de nueva capacidad renovable, dos pilares que permiten a la compañía sostener un flujo de ingresos recurrentes y predecibles.

DIVIDENDO Y DISCIPLINA FINANCIERA

La eléctrica ha reforzado su atractivo bursátil con una política de dividendo creciente y sostenible, muy valorada por los inversores institucionales y minoristas. La compañía prevé repartir a sus accionistas más de 4.500 millones de euros en dividendos con cargo a los resultados de 2025.

La retribución incluye un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción, ya abonado el pasado mes de enero, y un dividendo complementario de 0,427 euros brutos por título que se distribuirá en julio. En total, la compañía abonará 0,68 euros por acción, a los que se suma un dividendo de involucración de 0,005 euros por acción tras superar el 70% de asistencia a la última junta general de accionistas.

Esta política de remuneración, acompañada de una estricta disciplina financiera, ha permitido a Iberdrola mantener un balance robusto mientras continúa acometiendo inversiones de gran escala en redes y energías limpias.

Con estos fundamentales, Iberdrola consolida su posición como una de las grandes utilities globales y se sitúa a la cabeza del sector en términos de creación de valor para el accionista, según destacan las mismas fuentes.

La compañía confía en seguir aprovechando las oportunidades de inversión asociadas a la descarbonización y a la electrificación de la demanda, apoyándose en su presencia internacional diversificada y en un negocio de redes reguladas que actúa como columna vertebral de su estrategia.