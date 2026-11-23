Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 abrió con un alza del 0,15% este lunes, por lo que el selectivo de las bolsas y mercados españoles recuperaba los 18.900 enteros y llegaba hasta los 18.902,2 puntos tras la caída acumulada que sufrió la semana pasada de casi un 6%.

En el ámbito geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la República Islámica de Irán ha lanzado en la última semana más drones y misiles "que en cualquier otro momento del último año", aunque ha asegurado que todos los proyectiles han sido derribados sin causar daños y ha vinculado esta escalada con la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms') celebradas el pasado 3 de noviembre.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario estadounidense ha sostenido que ya había vaticinado tanto una caída "sustancial" de los mercados bursátiles como un recrudecimiento de los ataques de Teherán si los demócratas se imponían en los comicios.

"Irán ha lanzado más drones y misiles en la última semana que en cualquier otro momento desde hace más de un año. No se preocupen, todos han sido derribados y no han causado daños", ha manifestado.

En el ámbito corporativo, y ya en España, Técnicas Reunidas ha informado de que RWE le ha adjudicado el desarrollo en Alemania de tres centrales eléctricas de gas de ciclo combinado preparadas para hidrógeno, cada una con una potencia instalada de entre 800 y 850 megavatios (MW) aproximadamente, tras obtener la aprobación del Gobierno alemán.

En este contexto, los valores que más subían eran los de ArcelorMittal (+2,2%), Acerinox (+1,4%), ACS (+1,03%), Sabadell (+1%) e IAG (+0,95%). Del lado contrario se situaban Cellnex (-1%), Telefónica (-0,8%), Naturgy (-0,7%), Enagás (-0,68%), Iberdrola (-0,6%) e Indra (-0,58%).

Respecto al resto de los mercados europeos, Londres y Fráncfort avanzaban un 0,2% y París, un 0,3%; mientras que Milán retrocedía un 1%.

El barril de Brent bajaba un 0,6% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 92,1 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 83 dólares, un 0,5% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español se mantenía casi sin cambios en el 3,907%.

En el mercado de divisas, el euro se revalorizaba un 0,2% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,0995 dólares por cada euro.