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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

RWE ha adjudicado a Técnicas Reunidas el desarrollo en Alemania de tres centrales eléctricas de gas de ciclo combinado preparadas para hidrógeno, cada una con una potencia instalada de entre 800 y 850 megavatios (MW) aproximadamente, tras obtener la aprobación del Gobierno alemán.

Estos contratos sumarán más de 1.500 millones de euros a los nuevos proyectos adjudicados a Técnicas Reunidas, con una parte importante de los tres ya confirmada para 2026, según ha informado este lunes la compañía española.

Las centrales se ubicarán en las localidades de Weisweiler, Gersteinwerk y Voerde, todas ellas en Renania del Norte-Westfalia.

Las dos primeras serán desarrolladas por un consorcio formado por Técnicas Reunidas y la empresa italiana Ansaldo Energia, mientras que la tercera correrá a cargo de otro consorcio integrado por la empresa española y la estadounidense GE Vernova.

El alcance de los trabajos encargados a Técnicas Reunidas incluirá la ingeniería de diseño del proyecto, el suministro de equipos, la construcción, la puesta en marcha y el arranque de las centrales.

Ansaldo Energia y General Electric Vernova, por su parte, suministrarán las turbinas de gas y las turbinas de vapor, sus respectivos generadores, los generadores de vapor de recuperación de calor y otros equipos asociados.

Los contratos EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción) de las tres centrales se adjudicaron a Técnicas Reunidas en 2023 y 2024. Sin embargo, la empresa española decidió no incluir las inversiones correspondientes en su cartera de proyectos hasta que las instalaciones hubieran obtenido la adjudicación definitiva del Gobierno alemán, ya conseguida.

Técnicas Reunidas ejecutará estos tres proyectos a través de TR Power, su filial especializada en centrales eléctricas de ciclo combinado, constituida en enero de este año.

Los resultados positivos de la subasta de las tres nuevas centrales y las posteriores decisiones finales de inversión adoptadas por RWE, han conducido a que Técnicas Reunidas reciba la orden de inicio para el primer contrato, a la que seguirán las siguientes poco después y según lo previsto.

Con motivo de la formalización de estas adjudicaciones, Nikolaus Valerius, consejero delegado de RWE Generation, ha destacado que estas tres nuevas centrales eléctricas contribuirán "de manera importante" a la seguridad del suministro en Alemania, al proporcionar una capacidad de generación fiable y firme cuando la energía renovable no esté suficientemente disponible.

"Su construcción supone un gran reto, y nos complace contar con Técnicas Reunidas como socio sólido y experimentado para llevarlas a cabo. Esperamos trabajar en estrecha colaboración para convertir estos proyectos en modernas centrales eléctricas preparadas para el hidrógeno, ha añadido.

Por su parte, Arturo Crossley, director comercial de Técnicas Reunidas, ha resaltado que estas adjudicaciones contribuye a reforzar la posición de la compañía en Europa, y supone un respaldo al compromiso del grupo con el negocio de la generación eléctrica y la creación de TR Power.

"Estamos orgullosos de haber contribuido al éxito de RWE en la primera subasta celebrada en Alemania con una solución competitiva, tecnológicamente avanzada y diseñada para un futuro basado en el hidrógeno", ha agregado.