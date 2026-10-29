El Ibex 35 abre a la baja arrastrado por los bancos y pendiente del BCE

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,24% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 19.730,70 puntos, en un contexto marcado por - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este jueves con una caída superior al 1%, lo que llevaba al selectivo a cotizar en los 18.689,10 puntos en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales, así como por la decisión ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés y a la espera de conocer más adelante la postura sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

En los primeros instantes de negociación en la Plaza de la Lealtad el sector bancario protagonizaba las mayores caídas del índice, después de la publicación de las cuentas de BBVA y Sabadell, así como del anuncio ayer en Reino Unido de la subida al 6% desde el actual 3% del recargo adicional sobre los beneficios de las entidades.

De este modo, los mayores descensos en la apertura del Ibex 35 correspondían al sector financiero, incluyendo BBVA (-5,43%), Sabadell (-2,27%) y CaixaBank (-1,50%).

El resto de valores bancarios en el selectivo también registraban caídas en el comienzo de la jornada. En concreto, las acciones del Santander perdían un 0,93%, las de Bankinter un 0,45% y UniCaja Banco cedía un 1,1%.

Por el contrario, las mayores subidas en el Ibex 35 al comienzo de la sesión del jueves eran protagonizadas por ArcelorMittal (+1,12%), Solaria (+1,07%) y Acerinox (+0,71%).

Entre las principales bolsas del Viejo Continente, el Cac 40 de París (+0,76%), el Dax de Fráncfort (+0,37%) y el Ftse100 de Londres (+0,36%) apostaban por las subidas, mientras que el FtseMib de Milán cedía un 0,38% en el arranque de la jornada.

De su lado, en el mercado de divisas el euro seguía debilitándose frente al 'billete verde' y se cambiaba por ,11147 dólares, mientras que el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba sobre los 110 dólares.