El Ibex 35 abre a la baja y pone en peligro los 19.500 puntos

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha iniciado la sesión de este jueves con tendencia negativa al ceder un 0,30%, lo que llevaba al selectivo madrileño a cotizar en 19.513 puntos, en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales, las tensiones en Oriente Próximo y su repercusión en los precios del crudo, así como por la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

En los primeros momentos de la negociación del jueves en el parqué de la Plaza de la Lealtad, los componentes del Ibex 35 que registraban las mayores subidas eran Indra (3,99%), por delante de Rovi (2,14%) y Solaria (1,48%).

En el extremo opuesto del selectivo, los descensos más acusados correspondían a ArcelorMittal (-1,20%), IAG (-0,97%) y Puig (-0,95%).

Entre los representantes del sector bancario en el índice de referencia de la Bolsa de Madrid, Santander cedía un 0,81% en la apertura y BBVA un 0,09%, mientras que CaixaBank caía un 0,23%.

De su lado, los títulos de Bankinter subían un 0,88% en el arranque de la jornada bursátil y los del Sabadell un 0,09%. Por su parte, las acciones de Unicaja Banco se anotaban un descenso del 0,06%.

En el resto de las principales plazas del Viejo Continente, el parisino Cac 40 cotizaba con caídas de alrededor del 0,5% tras la apertura, mientras que el Ftse100 de Londres cedía un 0,2%. Por contra, el Dax de Fráncfort se anotaba un alza del 0,5%.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, llegaba a subir este jueves a 96,47 dólares por barril, su mayor coste desde el pasado 8 de junio, después de que los rebeldes hutíes de Yemen hayan anunciado un ataque contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo.