El Ibex 35 abre con una caída del 0,2% y pierde los 20.000 puntos, con el petróleo cerca de 96 dólares

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un retroceso del 0,19% que le ha llevado a situarse en los 19.961,9 puntos tras cerrar el jueves con un avance del 1,12% que le hizo recuperar los 20.000 enteros.

No obstante, transcurridos los primeros minutos de la apertura, en torno a las 9.15 horas, el selectivo ampliaba sus pérdidas hasta el 0,56%, llegando a colocarse en los 19.890,9 puntos.

Los inversores seguirán atentos este viernes a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos (EEUU) y el intercambio de ataques entre ambos países en los últimos días.

El secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, ha celebrado este jueves que "la Unión Europea (UE) se haya unido oficialmente a la Operación Marginado Económico", la ofensiva financiera emprendida por la Administración de Donald Trump contra Irán, aludiendo a la declaración emitida el lunes por la Comisión Europea en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

"La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Marginado Económico y agradecemos su firme y temprana postura", ha declarado Bessent en una publicación en redes.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 95,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, aumentaba su precio un 0,2%, hasta los 91,5 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores estarán atentos este viernes al informe de empleo de EEUU del mes de agosto tras publicarse ayer, a cierre del mercado, su PMI de servicios, que escaló en el octavo mes del año hasta los 56,5 puntos, desde los 54,6 registrados el pasado mes, lo que supone un repunte de la actividad del sector servicios hasta máximos de los últimos 20 meses, desde diciembre de 2024.

En Europa, se han conocido, antes de la apertura del mercado, los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania, que aumentaron un 2,5% en julio respecto al mes anterior, tasa que se ha moderado en 1,2 puntos en relación al incremento del 3,7% registrado en junio.

En España, el Gobierno expondrá este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de reforma de financiación autonómica, que cuenta con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

En el plano empresarial, el Grupo Volkswagen aprobó ayer por unanimidad el denominado 'Plan Futuro 2030', un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad, mejorar su rentabilidad y adaptar su estructura a la evolución del mercado automovilístico. Sin embargo, aunque cuatro fábricas europeas del grupo verán limitada su viabilidad desde 2031, la hoja de ruta no habla por ahora del futuro de Seat.

Por su parte, CaixaBank ha informado este viernes de que ha alcanzado una ejecución del 55,7% en la decimoctava semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Amadeus (+1,4%), IAG (+0,9%) e Inditex (+0,5%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Cellnex (-1,7%) y Repsol (-1,1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en negativo en los compases iniciales de la jornada. Milán retrocedía un 0,4%, mientras que París se dejaba más de un 0,2%, Francfort caía un 0,1% y Londres se anotaba pérdidas del 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1628 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,802%.