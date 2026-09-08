El Ibex 35 abre con una caída del 0,2% y pierde los 20.000 puntos, con el petróleo a más de 98 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un retroceso del 0,22% que le ha llevado a situarse en los 19.977,9 puntos y a perder la cota de los 20.000 enteros tras cerrar el lunes con una caída del 0,1% que le hizo situarse en los 20.020 puntos.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de los recientes ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que sigue impulsando al alza los precios del petróleo.

De hecho, el Brent cotiza actualmente por encima de los 98 dólares por barril.

El Ministerio de Exteriores de Irán ha acusado al Gobierno de Canadá de dejarse caer en la "sumisión a la intimidación" de EEUU, en medio de la guerra comercial abierta entre Washington y Ottawa, después de que la responsable de Exteriores canadiense condenase lo que describió como "actividades desestabilizantes", aludiendo a "amenazas a buques que intentan transitar por el estrecho de Ormuz", al programa nuclear iraní y a su apoyo a "grupos regionales afiliados" en Oriente Próximo.

"Precisamente el mismo día en que el presidente de EEUU (Donald Trump), en un flagrante desprecio por la soberanía y la independencia de Canadá, describió a todo el país como parte de EEUU, los ministros de Exteriores y de Hacienda de Canadá decidieron seguir cediendo ante su agresivo vecino, esta vez dirigiéndose a Irán con una declaración que distorsiona todos los hechos sobre la situación en nuestra región", ha afirmado en redes el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 98,7 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,9%, hasta los 94,1 dólares por barril.

Antes de la apertura del mercado se han conocido los datos del PIB de Japón, que creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre previo pero una décima más de lo anticipado a mediados de agosto.

En España, el Tesoro Público español espera colocar este martes entre 2.000 millones y 3.000 millones de euros en letras a tres y nueve meses.

En el plano empresarial, hoy se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Indra, Alpha Impulsion, CT Ingenieros y Mecano ID han creado la alianza europea '2030+' para impulsar 'Garnet', un nuevo motor cohete destinado a la próxima generación de microlanzadores europeos.

Asimismo, Squirrel Media ha hecho públicos sus resultados del primer semestre del año, en el que ganó 8,23 millones de euros, un 38,6% más que en el mismo periodo de 2025. La compañía ha reafirmado además sus previsiones para el conjunto del año.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+0,6%), Amadeus (+0,4%), Logista (+0,23%), Telefónica (+0,22%) y Acerinox (+0,1%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Merlin (-2,22%), ACS (-0,9%), Acciona Energía (-0,7%) e Inditex (-0,5%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo negativo. París y Milán bajaban un 0,2% en la apertura de este martes, mientras que Francfort y Londres caían un 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,162 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años retrocedía hasta el 3,82%.